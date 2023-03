Kundisch (5) - Kundisch wie ein Muttersprachler

24.03.2017 | 09:16 Uhr | Kundenliebling Schulungszentrum Nord // VALVO Park | Essener Str. 4 , 22419 Hamburg



Kundenliebling Schulungszentrum Nord // VALVO Park (em) Kundisch ist die Sprache, die Ihre Kunden verstehen!

Beherrschen Sie diese Sprache, wird es Ihnen leicht fallen eine positive Verbindung zu ihrem Kunden zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und eine nachhaltige, wertschätzende und wertbringende Kundenbeziehung aufzubauen.



Die Kundisch-Sprachkurse [Seminare] bauen aufeinander auf, der Expertenkurs beinhaltet folgende Schwerpunkte:



Beraten und überzeugen Sie Kunden, Dienstleister und Kollegen.

Finden Sie Argumente, die für beide Seiten attraktiv sind und präsentieren Sie diese gewinnbringend für beide Seiten.

Zeigen Sie sich als ‚Kundenversteher’ und unterstützen Sie ihren Gesprächspartner mit durchdachten Empfehlungen. So bekommen Sie was Sie wollen und ihr Gegenüber was es benötigt.



Ziele und Inhalte:

Die Teilnehmer

• können die Phasen des Verkaufsprozesses richtig erkennen und nutzen

• kennen die Kaufmotive

• erlernen Techniken zur Ermittlung des konkreten Bedarfs

• kennen Kaufsignale und Warnsignale und

• erlernen Techniken um Einwände zu klären und zu entkräften

• werden auf das optimale persönliche Verkaufsgespräch vorbereitet

• und gelangen somit schneller zu Abschlüssen



Zielgruppe:

Dieses Seminar richtet sich an Auszubildene, Quereinsteiger, Fach- und Führungskräfte



Trainerin: Ulrike Neid



min. 4 Pers., max. 8 Pers. / Der Preis versteht sich inkl. Softgetränken, Kaffee, Tee und Snacks / inkl. aussagekräftige Unterlagen & ein personalisiertes Teilnahme-Zertifkat.



Preis pro Teilnehmer: 189,00 € exkl. MwSt.



weitere informationen und Anmeldung über folgenden Link:

http://www.kundenliebling.de/kundisch/5-kundisch-wie-muttersprachler/





Veröffentlicht am: 18.11.2016