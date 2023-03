Kunstvoll im Trend

Henstedt-Ulzburg (ab/lr) Trends für den gehobenen Wohn-Anspruch. Das trendstudio bedient den individuellen Geschmack, wenn es um besondere Einrichtungslösungen im hochwertigen Stil geht.



„Bei uns finden Sie außergewöhnliche Design-Objekte für das anspruchsvolle In- und Exterieur“, verspricht Geschäftsführerin Claudia-Anna Sourell. Das Aufspüren von Trends steht im Vordergrund des Unternehmens und so werden den Kunden nur exklusive Produkte präsentiert. Diese stammen in erster Linie von Zulieferern aus Spanien und Nord-Italien, die sich durch hochwertige Produkte und kundenindividuelle Lösungen auszeichnen. Dazu gehören die Firmen Aparici und Land sowie Khaos. Nicht nur im Privatambiente sondern auch im Business- und Hotel-Objekt-Bereich finden die Produkte, Dienstleistungen und die Kunst von trendstudio regen Zuspruch.



Im Sortiment befinden sich Armaturen, Badausstattung, Natursteinbecken, Fliesen, Feinsteinwerkzeuge, Terracotta, japanische Reliefpaneele, Möbel, urbane Möbel sowie Accessoires in den unterschiedlichsten Ausführungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine 3D-Visualisierung zur virtuellen Planung bei Einrichtungsfragen. Beispielsweise können Farb- und Materialwahl so mit Hilfe von fachlicher Beratung leichter getroffen werden. „In bereits eingerichteten Räumen berät Sie unsere Wohnkosmetikerin gerne, um noch mehr Individualität in Ihre Räumlichkeiten zu bringen“, erklärt die Geschäftsführerin. Das Angebot von traditioneller bis moderner Kunst in Form von Fräsarts, Bildwerken und Skulpturen rundet die Leistungen von trendstudio gelungen ab.



Foto: Claudia-Anna Sourell, Geschäftsführerin von trendstudio.

Veröffentlicht am: 23.07.2013