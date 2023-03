Kursangebote für Entscheider

Neumünster (em) Auch im März bietet die VHS Neumünster wieder eine Vielzahl von Kursangeboten für Entscheider an.



LEAN-Management – ein Erfolgskonzept

Mit der Anwendung der LEANWerkzeuge im Betriebsalltag können Kosten gesenkt und die Qualität verbessert werden. Transparenz wird im Unternehmen geschaffen durch die Einbindung aller Mitarbeiter. LEAN-Management wird von internationalen Konzernen, unter anderem Toyota, erfolgreich gelebt, um Prozesse zu standardisieren und optimieren. In diesem Kurs werden einige LEAN-Elemente mit nachvollziehbaren Beispielen aus der Praxis für die Praxis vorgestellt. Es wird anschaulich vermittelt, wie Transparenz, Visualisierung, Optimierung und Standardisierung geschaffen werden kann. Kursleiter: Peer Putzig. Termin: Samstag, 1. März, von 8.30 bis 16.15 Uhr, in der Volkshochschule, Kosten: 29,80 Euro.





Plötzlich Führungskraft – neue Aufgaben meistern!

Jeder, der zum ersten Mal Führungsverantwortung übernimmt oder sich auf diese Aufgabe vorbereiten will, stellt sich vermutlich genau diese Fragen: Wie werde ich als Führungskraft anerkannt und wie kann ich mich behaupten? Wie gehe ich mit der Verantwortung um und was erwartet man von mir? In diesem Kurs erhalten die Teilnehmer nützliche Informationen und praxisorientierte Methoden, um als Führungskraft zu bestehen. Kursleiter: Peer Putzig. Termin: Samstag, 29. März, von 9 bis 15.45 Uhr, in der Volkshochschule, Kosten: 26,60 Euro.

Veröffentlicht am: 03.02.2014