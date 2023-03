Ländersprechtage China

Mittwoch | 04.03.2015 | WTSH GmbH | Lorentzendamm 24 | 24103 Kiel



Wir bieten Firmen, die einen Markteinstieg planen oder schon bereits in China vertreten sind, ein umfangreiches Dienstleistungsangebot von der ersten Marktrecherche bis zur Unterstützung beim Aufbau einer eigenen Niederlassung an. Hierfür steht Ihnen unser 12-köpfiges Team des Schleswig-Holstein Business Center in Hangzhou, China vor Ort zur Verfügung.



Der erfolgreiche Markteinstieg beginnt mit einer Beratung in Ihrem Unternehmen oder in der WTSH.



Im Zeitraum von Mittwoch, den 04. bis Freitag, den 06.März 2015 bieten wir Ihnen daher kostenlose Einzelgespräche gemeinsam mit unserem Büroleiter aus China, Herrn Wang Hong, an.



Auf Basis dieser Gespräche können Sie:

• mehr über Ihre Chancen auf dem chinesischen Markt erfahren,

• Strategien für Ihren erfolgreichen Markteinstieg in China oder für Ihr Sourcing in China entwi-ckeln und

• die alle Unterstützungsmöglichkeiten der WTSH kennen lernen.



Um einen individuellen Termin mit Ihnen zu vereinbaren, werden wir uns nach Ihrer Anmeldung mit Ihnen in Verbindung setzen.



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zum Ländersprechtag China und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

www.wtsh.de/service/termine/detail/?eventId=505

Veröffentlicht am: 10.02.2015