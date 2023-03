LANGE NACHT DER INDUSTRIE am 19. November

Bereits zum vierten Mal findet im nördlichsten Bundesland die LANGE NACHT DER INDUSTRIE statt. Sie wird gemeinsam getragen von der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein und der Wirtschaftsagentur Neumünster. Seit 2012 haben über 1.500 Teilnehmer an rund 80 Betriebsbesichtigungen teilgenommen und so einen Blick hinter die Kulissen der schleswig-holsteinischen Industrie werfen können.



Am Abend des 19. November 2015 öffnen wieder sechs Industrieunternehmen – vom Mittelständler bis zum Weltkonzern, von der bekannten Marke bis zum „Hidden Champion“ – ihre Tore und präsentieren sich, ihre Technologien, Arbeitsprozesse und Produkte.



Orientierungshilfe bei der Berufswahl

Die Träger der diesjährigen Veranstaltung möchten die Wirtschaftskraft der Region bekannter machen und demonstrieren, wie viel Karriere- und Entwicklungspotenzial sie für Schüler, Studenten und Arbeitnehmer bietet. Immerhin beschränkt sich die Wirtschaft im Norden nicht nur auf Landwirtschaft, Fischerei und Schiffbau, sondern bietet eine Vielzahl spannender und zukunftsfähiger Branchen und Betriebe. Diese freuen sich über die Möglichkeit, ihre Geschäftsfelder, die Produkte und Besonderheiten gemeinsam mit den Mitarbeitern am 19. November präsentieren zu können.



Gedacht ist die LANGE NACHT DER INDUSTRIE für Menschen jeden Alters: Wer mehr über ein Unternehmen in der Nachbarschaft erfahren möchte, kann sich ebenso anmelden wie Jugendliche auf der Suche nach einer Ausbildung. Besonders für Schüler und Studierende bieten sich die Touren an, um zukünftige Arbeitsumfelder und Arbeitgeber kennenzulernen. Ansprechpartner aus Produktions- und Personalabteilungen stehen für Gespräche zur Verfügung.



Spannendes zu später Stunde

Es wird eine lange, aber bestimmt kurzweilige Nacht. Interessenten können sich ab sofort online um einen der begehrten Plätze bewerben. Dabei können bis zu drei Wunschtouren zu jeweils zwei Unternehmen ausgewählt werden. Am Abend der Veranstaltung können dann von 16:45 bis 22:30 Uhr nacheinander beide Unternehmen für jeweils 100 Minuten besichtigt werden. Das Mindestalter ist 14 Jahre, die Teilnahme ist kostenfrei.



Schulen können einen besonderen Anmeldeservice nutzen, mit dem jeweils eine kleine Anzahl einer Schülergruppe auf eine Tour gebucht wird. „Besichtigungen wie diese können Klassen oder Universitätskurse sonst nur mit immensem Aufwand selbst organisieren“, erklärt Jürgen Henke, Geschäftsführender Gesellschafter der prima events gmbh. „Während der LANGEN NACHT DER INDUSTRIE sind Organisation und Bus-Shuttle für alle Teilnehmer kostenlos.“ Die Schüler haben im Anschluss daran gemeinsam mit den Lehrkräften die Möglichkeit, die gewonnenen Eindrücke zu teilen und auszuwerten.



Teilnehmende Unternehmen:

• Bayer HealthCare KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH

• LESER GmbH & Co. KG

• Raffinerie Heide GmbH

• TOTAL Bitumen Deutschland GmbH

• VISHAY BCcomponents BEYSCHLAG GmbH

• Voith Turbo Lokomotivtechnik, eine Zweigniederlassung der Voith Turbo GmbH & Co. KG



Touren:

• Startplatz Kiel

• Tour 1: Bayer HealthCare & Voith



• Startplatz Itzehoe

• Tour 2: LESER & TOTAL



• Startplatz Brunsbüttel

• Tour 3: TOTAL & LESER



• Startplatz Heide

• Tour 4: Raffinerie Heide & VISHAY





Über die LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Die LANGE NACHT DER INDUSTRIE ist ein bundesweit einzigartiges preisgekröntes Veranstaltungskonzept, in dessen Rahmen Unternehmen potenziellen Mitarbeitern, Schülern, Studierenden und anderen Interessierten einen Blick hinter ihre Werkstore gewähren. Ziel ist es, die Industriebetriebe und die Menschen in einer Region in Kontakt zu bringen. In spannenden Führungen erhalten die Besucher Einblicke in Arbeitsprozesse, sie können Fragen stellen und sich ein persönliches Bild vom Betrieb als möglicher zukünftiger Arbeitgeber machen.

Die erste Veranstaltung dieser Reihe fand 2008 in Hamburg statt. Seither konnten ständig weitere Regionen gewonnen werden. Für die Zukunft sind 20 Veranstaltungen mit je 50 Unternehmen pro Jahr im gesamten Bundesgebiet geplant. Veranstaltungsagentur ist prima events gmbh. Weitere Infos unter www.lange-nacht-der-industrie.de.

Veröffentlicht am: 29.10.2015