Langfristig qualifizierte Empfehlungen

Norderstedt (em/mp) Unternehmer, die sich langfristige, regelmäßige und qualifizierte Empfehlungen wünschen, sollten zum Business- Frühstück des BNI-Chapters „Schinkelturm“ in Norderstedt kommen.



„Was haben Sie davon, wenn Sie einmal Mittwoch morgens von 7 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino, Ohechaussee 11 das Unternehmertreffen unverbindlich besuchen?“, so Perdita Habeck, Executive Director. „Sie können vor zirka 25 Geschäftsleuten in 60 Sekunden gezielte Werbung für sich und Ihr Unternehmen machen. Sie sparen Zeit und können Ihr eigenes Netzwerk mit guten Unternehmern erweitern und finden vielleicht den richtigen Handwerker oder Dienstleister, den Sie gerade benötigen. Sie lernen Empfehlungsmarketing als Teamwork kennen. Sie werden Spaß haben und können dabei Umsatz für sich generieren.“



Die Ergebnisse der Teilnehmer können sich sehen lassen: Im Jahr 2011 wurden in den BNI Regionen Kiel und Hamburg über 20 Millionen Euro Netto-Mehrumsatz untereinander generiert. Zur Zeit sucht das Chapter Schinkelturm einen sehr guten Steuerberater, Elektriker, Immobilenmakler, Drucker, Architekten und Tischler.



Veröffentlicht am: 02.04.2012