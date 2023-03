„Lassen Sie sich Ihre Konzentration nicht nehmen“

Norderstedt (sw/sh) Insekten sollte man gar nicht erst die Chance geben, die Konzentration am Arbeitsplatz zu beeinträchtigen. Ein Insektenschutz soll aber auch nicht gleich die frische Luft und den wichtigen Sauerstoff draußen halten. Die Firma R. Suhr kann mit seinem großen Sortiment an Insektenschutzsystemen namhafter Hersteller für jede Art von Fenstern Abhilfe schaffen.



„Auch im Unternehmen sind helle, luftige Räume wichtige Faktoren, denn Licht und Luft fördern unsere Arbeitsleistung“, erklärt Anja Fürstenberg, Raumausstatterin bei R. Suhr. „Leider gelangen bei offenen Fenstern schnell Insekten in die Räume. Aber nicht alle Lebewesen möchten wir auch in unseren Büroräumen haben! Gegen ungebetene Gäste wie Fliegen, Bienen oder Stechmücken hilft am besten ein Insektenschutzgitter!“ Schutz vor Insekten bedeutete bisher auch das Zurückhalten von frischer Luft und Licht. „Dank des Herstellers Neher, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, gibt es das Insektenschutzgitter Transpatec. Dieses besitzt ein Gewebe, das durch seine erstaunliche Transparenz begeistert“, so Anja Fürstenberg weiter. Durch dieses besondere Produkt bleiben unerwünschte Tiere draußen und garantieren ein hell beleuchtetes Büro. Auch die Außenansicht wird durch dieses Insektenschutzsystem nicht beeinträchtigt.



Individuelle Lösungen für jedes Unternehmen

„Für jede Ausführung haben wir den passenden Schutz – egal ob für Fenster, Türen, Lichtschächte oder Dachfenster. Wir finden für jedes Ihrer Fenster eine individuelle Lösung“, so die Expertin. Vor Ort nehmen die Experten Aufmaß und beraten ihre Kunden fachmännisch zu der Produktvielfalt und montieren die Rahmen fachgerecht.



„Kommen Sie gerne vorbei oder rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne direkt bei Ihnen im Unternehmen und nehmen direkt Aufmaß“, so Anja Fürstenberg abschließend.

Veröffentlicht am: 30.08.2017