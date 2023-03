Leben, wohnen und arbeiten in Bispingen

B2B Redakteur Jan Winter sprach mit dem neuen Bürgermeister Dr. Jens Bülthuis über seine Ziele und Visionen für Bispingen: „Ich kenne Bispingen sehr gut und bin hier groß geworden. Als Tierarzt kenne ich die Örtlichkeiten, kenne die Verwaltung und auch die Mitarbeiter, deshalb fällt es mir leicht mich in das Bürgermeisteramt einzuleben. Seit sieben Jahren in der Kommunalpolitik, kann ich mich hier in hohem Maße mit den Aufgaben, den Menschen und der Gegend, die wir um uns haben identifizieren. Meine Vision für Bispingen ist, dass uns der demografische Wandel, wie er überall prognostiziert wird, nicht einholt. Da bin ich für Bispingen sehr optimistisch, da wir in den letzten Jahren ein leichtes und gesundes Bevölkerungswachstum hatten. Dies muss aber auch in einem verträglichen Rahmen bleiben, wir sind hier auf dem Dorf und nicht in der Stadt.Der Gauß´schen BogenHier leben, hier wohnen und hier arbeiten ist unser Ziel und das ist auch in den letzten Jahren gut angelaufen. Das Gewerbegebiet am Gauß´schen Bogen, das hervorragend über die WLH vermarktet wird, läuft langsam aber sicher voll und wir sind gerade intensiv dabei neue Baulandflächen auszuweisen, so dass wir in den nächsten Jahren um die 100 Baugrundstücke zur Verfügung stellen können.Es gibt viele Synergien zwischen Wirtschaftsansiedlung und Tourismus. Viele Einpendler kommen aus Hamburg, um hier zu arbeiten und auch sehr viele Menschen machen hier Urlaub. Das geplante Wachstum muss allerdings immer touristenverträglich dargestellt werden. Wir haben hier eine wunderschöne Umgebung, in der wir leben und auf der anderen Seite auch die gute Anbindung in den Großraum Hamburg und auch Hannover.