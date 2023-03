Leckschutzauskleidungen für Heizöltanks

Kaltenkirchen (em/ab) Immer sicher und dicht! Die Leckschutzauskleidung ist ein Sicherungssystem für Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl und Dieselkraftstoffen. Die Monteure von Tanktechnik Dringelburg wurden eingehend für den Einbau dieses bauartgeprüften und zugelassenen Leckschutzsystemes geschult.



Wie funktioniert der Schutz? Der leere Heizöltank muss zunächst gereinigt werden. Anschließend wird in den Tank ein dünnes, luftdurchlässiges Vlies eingelegt. Dieses Vlies ist im linken Schnittbild als weißer Streifen dargestellt, kleidet jedoch den gesamten Tank aus. „Ist dieser Arbeitsschritt abgeschlossen, legen unsere Monteure eine ölbeständige PVC-Folie in den Tank ein, die dann aufgeblasen wird, bis sie sich allen Bereichen der Tankwand angepasst hat“, erklärt Geschäftsführer Torsten Hampel. Eine kleine Vakuumpumpe saugt die Luft zwischen Tankwand und Folie ab, wodurch ein Überwachungsraum entsteht.



Der installierte Leckanzeiger bestätigt nun permanent die Dichtheit des Behälters. Sollte die Tankwand beschädigt werden oder durchrosten, wäre die Folie noch intakt! Der Leckanzeiger würde dann selbsttätig akustisch und optisch Alarm melden. So werden Wasserverunreinigungen, die durch Auslaufen eines Tanks geschehen, verhindert. Durch den Einbau einer Leckschutzauskleidung erhält ein einwandiger Öltank die durch das Wasserhaushaltsgesetz WHG vorgeschriebene Doppelwandigkeit. „So werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, bestätigt Torsten Hampel. „Einerseits erfüllen wir die gesetzlichen Anforderungen der Doppelwandigkeit und andererseits erreichen wir einen vollständigen Schutz vor Korrosion. Das bedeutet echten Werterhalt.“



Foto oben: Ein Blick in das Innere eines Tanks im Schnittbild.



Foto unten: Die maßgeschneiderte PVCHülle zur Prüfung im Werk.

Veröffentlicht am: 24.02.2014