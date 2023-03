Leistung, die über die rechtliche Beratung hinaus reicht

Reinbek (ls/sw) Pragmatisch, dynamisch, kompetent – Dienstleister des Mittelstandes. Der Verband der Südholsteinischen Wirtschaft e.V. (VSW) ist ein überfachlicher Unternehmensverband mit mehr als 300 Mitgliedsfirmen. Das Ziel des Verbandes ist es, den Mitgliedern in vielen Bereichen zur Seite zu stehen. Im Bereich der Rechtsberatung und Prozessvertretung kommt den Mitgliedern insbesondere die langjährige Erfahrung der Verbandsanwälte zugute. Aber auch von den Leistungen, die weit über die rechtliche Beratung hinaus reichen, profitieren die Mitglieder.



Das B2B Wirtschaftsmagazin traf sich mit der Geschäftsführerin Nicole Marquardsen zu einem Gespräch.



Frau Marquardsen, wann begann die Geschichte des VSW?

Bereits 1969 wurde der Verband der Südholsteinischen Wirtschaft e.V. gegründet und erhielt seinen Namen aufgrund des Sitzes der Gründungsmitglieder aus der Historie heraus. Zwischenzeitlich zählen auch viele Unternehmen aus Hamburg und dem übrigen Schleswig-Holstein zu unseren Mitgliedern.



Würden Sie uns kurz erzählen, wer zu Ihren Mitgliedern gehört?

Zu diesen zählen Unternehmen aus verschiedensten Branchen und Wirtschaftszweigen in ganz unterschiedlichen Größenordnungen. Im Wesentlichen betreuen wir Unternehmen in der Größenordnung von 10 bis 500 Mitarbeiter.



Welche Leistungsfelder heben Ihren Verband hervor?

An erster Stelle ist sicherlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung zu nennen. Wir beraten unsere Mitglieder in allen Bereichen des Arbeits- und Sozialrechts. Kommt es zu Problemen mit Mitarbeitern oder dem Betriebsrat, suchen wir eine sachbezogene Lösung – möglichst schnell und unbürokratisch. Sollte es dann doch zu einer rechtlichen Streitigkeit kommen, vertreten wir unsere Mitglieder auch vor den Arbeits- und Sozialgerichten. Weiterhin sorgen wir für die Vernetzung und den unternehmerischen Austausch unserer Mitglieder. Wir veranstalten jährlich 15 Unternehmertreffen an unterschiedlichen Standorten. Diese Treffen finden immer in unterschiedlichen Betrieben statt, so dass die Unternehmer nicht nur die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch haben, sondern jeweils auch ein Betrieb besichtigt werden kann. Darüber hinaus veranstalten wir zum Beispiel jährlich ein Golfturnier und ein festliches Grünkohlessen. Als drittes möchte ich an dieser Stelle noch unser umfangreiches Seminarangebot nennen. Wir bieten den Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit, ihre Führungskräfte und ihre Auszubildenden zu qualifizieren. Wir bieten jährlich zehn Seminare für Geschäftsführer und Personalleiter sowie fünf Seminare für Auszubildende.



Und alle diese Leistungen sind durch den Mitgliedsbeitrag abgedeckt?

Ja. Egal, wie viele Anfragen an uns gerichtet werden oder wie viele Prozesse wir für ein Unternehmen führen, egal, wie viele unserer Veranstaltungen in Anspruch genommen werden – alle Leistungen sind durch den jährlichen Mitgliedsbeitrag abgedeckt. Unser Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Bruttolohnsumme eines Unternehmens, also letztendlich nach der Anzahl der Mitarbeiter. Jedes Mitglied kann unsere Dienstleistung gleichermaßen in Anspruch nehmen, zahlt jedoch einen individuellen Betrag.



Was antworten Sie auf die Frage: Wir sind die Besten, weil ... ?

Schwierig. Ändern wir das in „Wir sind extrem gut, weil ...“ Wir sind extrem gut auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts, weil wir ein Team von hochqualifizierten Anwälten sind. Mein Team, Heidrun Brakmann, Stefanie Röder, Tobias Knospe, und ich verfügen gemeinsam über fast 50 Jahre Berufserfahrung. Wir machen Arbeitsrecht für Unternehmer und wissen dabei genau, wo die Anforderungen unserer Mitglieder liegen. Des Weiteren sind wir extrem gut auf dem Gebiet der Unternehmervernetzung, weil wir mit unseren Mitgliedern ein breites Branchenmix vereinigen, weil wir über eine hinreichende Größe verfügen, aber dabei trotzdem noch individuell bleiben und weil unsere Veranstaltungen immer ein interessantes Rahmenprogramm bieten. Auf dem Gebiet der Seminare, weil wir ausschließlich mit sehr kompetenten Referenten arbeiten, so mit Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit und erfahrenen Business- Trainern. Derzeit stammen 75 Prozent unserer Mitglieder aus der Region Südholstein. Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und weitergehend neue Mitglieder aus der Metropolregion Hamburg zu gewinnen. Ich denke, dass wir aus den genannten Gründen einer der attraktivsten Partner für den Mittelstand sind.



Was macht den VSW für seine Mitglieder so interessant?

Interessant für unsere Mitgliedsunternehmen ist, dass sie mit uns als hoch spezialisierte Volljuristen einen individuellen und persönlichen Berater erhalten. Der Vorteil für die Firmen ist, dass sie von Anfang an in einer festen Betreuung sind und wir so einen genauen Einblick in das Unternehmen erhalten. Auf diese Weise bekommen Mitglieder bei intern auftretenden Streitigkeiten die schnellst mögliche Unterstützung des Verbandes. So kann eine außergerichtliche Einigung zeitnah angestrebt werden. Uns ist wichtig, unseren Mitgliedern mit Kompetenz und Erfahrung zur Seite zu stehen, damit sie Zeit haben, sich um den Erfolg ihres Unternehmens zu kümmern.



Was tun Sie noch für Ihre Mitglieder?

Monatlich informieren wir unsere Mitglieder über neue Gesetze, Verordnungen und Gerichtsentscheidungen, die für die betriebliche Praxis wichtig sind. Wir beraten sie in wirtschaftlichen Angelegenheiten und nehmen im Interesse unserer Mitglieder wirtschaftspolitischen Einfluss. Durch eine professionelle Pressearbeit sorgen wir dafür, dass die Anliegen des Mittelstandes in den Medien Gehör finden.



Frau Marquardsen, würden Sie uns abschließend Ihren persönlichen Wunsch mitteilen? Ich wünsche mir, dass es bei der derzeitigen positiven wirtschaftlichen Entwicklung bleibt und dass die deutsche Wirtschaft in 2014 und 2015 so wächst, wie es derzeit von den Experten prognostiziert wird. Für unseren Verband wünsche ich mir, dass wir in der Zukunft – wie auch in der Vergangenheit – stetig neue Mitglieder dazu gewinnen, sodass wir das Dienstleistungsspektrum für unsere Mitglieder noch stärker ausbauen können. Vielen Dank für das Interview.

Veröffentlicht am: 27.03.2014