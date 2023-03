Leistung verdient Gegenleistung

Hamburg (sw/jj) Wenn es um Geld geht, ist seriöses Denken und Handeln gefragt. Das Kerngeschäft des Unternehmens INTERWEGA liegt seit über 26 Jahren im Debitorenmanagement für Geschäftskunden.



„Um Ihr eigenes Risiko erheblich zu verringern, bieten wir Ihnen keinen klassischen Forderungseinzug, sondern professionelles und vielfach bewährtes Debitorenmanagement“, so Geschäftsführer Jens Hinzmann. „Unsere Erfahrung setzen wir für Ihren Auftrag individuell und so effizient wie möglich ein.“ INTERWEGA realisiert Forderungen für Kunden in über 125 Ländern der Welt und kann inzwischen auf die Erfahrungen aus über 250.000 Aufträgen mit rund 2.100 Kunden zurückgreifen. Zu dem Kundenkreis gehören hauptsächlich Unternehmen der Branchen Dienstleistung, Handel und verarbeitende Industrie. „Grundlage unserer Arbeit ist das gegenseitige Vertrauen zwischen uns und unseren Auftraggebern. Wir übernehmen die Verantwortung für die uns übergebenen Aufträge und bearbeiten diese mit höchster Sorgfalt“, verspricht Jens Hinzmann. „Wir bieten Ihnen, neben unserem Kerngeschäft der Forderungsrealisierung im Business- to-Business, unter anderem Lösungen für Wirtschaftsauskünfte im In- und Ausland, Außendienstaufträge und Debitorenservice. In der INTERWEGA-Akademie erfahren Sie mehr zu den aktuellen Themen des Forderungs- und Debitorenmanagements.“



Foto: Jens Hinzmann und sein Team bieten kompetente Lösungen im Debitorenmanagement.

Veröffentlicht am: 23.07.2013