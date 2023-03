Leistungen, die begeistern

Norderstedt (lm/ab) 40 Jahre Firmengeschichte und immer auf dem neuesten Stand! Das Ehepaar Münster und sein Team geht mit der Zeit und erschließt auch modernste Servicefelder in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen.



Der kompetente Service reicht von der Beratung, Installation und Inbetriebnahme über die Reparatur und Wartung elektronischer Geräte bis hin zur Komplettbetreuung komplexer Hausanlagen – und das rund um die Uhr. „Ob ECheck, Industrie-, Telefon- und Alarmanlagen oder die Verkabelung von Datennetzwerken, bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand“, so Andreas Münster. Entsprechende Sicherheitsmechanismen wie Überstromschutzeinrichtungen, Fehlerstromsowie Leitungsschutzschalter gehören ebenfalls dazu. „Auf Wunsch schließen wir Ihnen auch Beleuchtungssysteme jeder Art, Elektrogeräte, Alarmanlagen sowie Kamera- und Sprechanlagen an“, ergänzt der Inhaber von elektroMünster.



Konstant in die Zukunft

Wie schon sein Vater engagiert sich Andreas Münster unter anderem auch bei Norderstedt Marketing e.V. und der Norderstedter Wirtschaft. Mit den anderen aktiven Mitgliedern von Norderstedt Marketing hat Andreas Münster viel für Norderstedt bewegt und erreicht, worauf er mit Stolz zurückblickt. „Diese Veranstaltungen sind immer wichtige Termine in meinem Kalender“, so der Unternehmer. „Sie tragen unter anderem dazu bei, das positive Image von Norderstedt zu fördern, was für mich als Norderstedter besondere Bedeutung hat.“



Foto: Das macht den Familienbetrieb aus: Andreas Münster vereint mit seinem Unternehmen Tradition und Moderne.

Veröffentlicht am: 06.02.2015