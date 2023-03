Leistungsfähige Partnerschaften

Kaltenkirchen (lm/sw) Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen, sich selbst und das Unternehmen weiterbringen. Der Businessclub Kaltenkirchen bietet seinen Mitgliedern die optimale Plattform für effektives Netzwerken.



Wer seine Geschäftsbeziehungen vertiefen und ausbauen, aktiv an Veranstaltungen mitwirken und dabei auf die Stärke eines Partnerkreises zurückgreifen möchte, hat auf den monatlichen Treffen des BCK die Möglichkeit, als Gast die Arbeit des überregionalen Netzwerkes kennenzulernen. „So erfahren Sie, ob der Businessclub auch für Sie und Ihr Unternehmen eine attraktive Chance ist, auf der einen Seite Ihre Leistungen zu präsentieren und durch den aktiven Erfahrungsaustausch zu profitieren und auf der anderen Seite mit Ihrem Mitwirken unser Netzwerk zu ergänzen und zu bereichern“, lädt Veronika Podzins, Geschäftsführerin des Businessclub Kaltenkirchen, alle Interessierten ein. „Hier treffen sich Unternehmer, freiberuflich Selbstständige und Angestellte, die professionell und branchenübergreifend in verschiedenen Bereichen tätig sind, um gemeinsame Werte in den Geschäftsbeziehungen zu leben, eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung zu fördern und sich selbst und das eigene Unternehmen weiter zu entwickeln“, so die Versicherungs- und Finanzmaklerin weiter. Veranstaltungsort ist fast immer das Bürgerhaus in Kaltenkirchen.



Burn-Out und Co.

Beim letzten Treffen am 30. September ging es um Spiritualität im Einklang mit Unternehmensführung. Ethische, moralische Grundsätze als Grundlage für ein erfolgreich geführtes Unternehmen – wie lässt sich dieses im Unternehmen umsetzen? Die Einen sind sich sicher: Körper, Geist und Seele sind nicht voneinander zu trennen. Andere sind und bleiben skeptisch. Daraus entwikkelten sich anregende Gespräche, die unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten aufzeigten. Der nächste gemeinsame Abend ist auch schon in Planung. Personal und Arbeitsrecht sollen die Gespächsgrundlage sein. Hierzu wird ein kompetenter Referendar einen Vortrag halten.



Produktive Kooperationen

„Derzeit planen wir unter anderem gemeinsam mit dem Kaltenkirchener Ring das Stadtfest 2014. Wir freuen uns auf eine spannende Partnerschaft und darauf, uns für das Kaltenkirchener Stadtfest im Mai einbringen zu können“, verrät die Geschäftsführerin des BCK. „Wenn Sie also auch das Netzwerken als ausgezeichnete Möglichkeit sehen, gute und dynamische Geschäftsbeziehungen zu leben, begrüßen wir Sie herzlich bei einem unserer monatlichen Treffen. Wenn Sie den Wunsch haben, Mitglied im Businessclub Kaltenkirchen zu werden, sprechen Sie uns gerne an“, so Veronika Podzins abschließend.



Foto: Monatliche Treffen: Anregende Gespräche ergeben innovative

Ideen.

Veröffentlicht am: 08.11.2013