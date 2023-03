Wedel (em/ab) „Ich will immer wieder, dieses Fieber spür’n” – dieser Titel von Helene Fischer sagt sehr viel über die tägliche Motivation in Unternehmen, vor allem im Vertrieb aus! Jeden Montag wieder loslegen und voller Tatendrang die Herausforderungen annehmen. Mit großer Freude seiner Berufung nachgehen. Leider sieht der Alltag oft anders aus. Nächster Termin am 14. August im Unilever-Haus.



85 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland hat, laut aktueller Gallup Umfrage, innerlich gekündigt oder macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Gastgeber Jan H. Winter ist sehr gespannt auf die Antworten seiner Gäste zu dem Thema! Wenn es wieder heißt: LET'S TALK ABOUT SALES oder „Lass uns mal über den Verkauf schnacken“. Werden die Teilnehmenden anschließend wieder „dieses Fieber spür’n“? Bei den Gästen ist sich Jan H. Winter sehr sicher, dass sie nach der Show ein paar fiebersenkende Mittel benötigen werden.



Christa Schilbock – Kochschul-Inhaberin mit Leidenschaft

Wenn die Liebe zu Lebensmitteln und die Leidenschaft zum Kochen zusammentreffen, dann sind gelingende Kochabende garantiert. Christa Schilbock, Fleischermeisterin, Inhaberin einer Kochschule, Gewinnerin bei den ZDFTopfgeldjägern und Finalistin in der SAT1- Kochcastingshow „THE TASTE“ macht Lust auf Kochen und Genießen. Dabei gibt sie nicht nur Kochkurse zu Themen und Gerichten aus der ganzen Welt – auch vom Kalender, Anlässen und saisonalen Lebensmitteln lässt sie sich für ihre Kurse inspirieren. Und seit einiger Zeit entwickelt sie das Kochen auch noch zum Teambuilding-Event weiter und lässt so Abteilungen sowie Unternehmen lust- und genussvoll zusammenwachsen. Eine weitere, innovative Veranstaltungsform wird sie uns exklusiv auf der nächsten „LET'S TALKE ABOUT SALES“ vorstellen und darüber hinaus von ihren Medienerfahrungen berichten. Denn hier gilt es – wie in ihrer Kochschule – Zuschauer und Gäste immer wieder das Fieber spüren zu lassen!



Benjamin Schulz – Personal Branding und Marketingexperte

„Nur wer genau weiß, wer er ist und wofür er steht, kann sich zielscharf auf dem Markt positionieren und sichtbar sein.“ Als Marketing-Experte und Sparringspartner für Identität verfügt Benjamin Schulz über langjährige Erfahrung in Sachen Personal Branding und strategische Positionierung. Seit seinen Weiterbildungen als Coach und Trainer arbeitet er als Begleiter und Sparringspartner für Redner/Speaker, Trainer, Coachs sowie Berater und Personen, die sich bezüglich ihrer Identität und Positionierung einen sicheren Gefährten an ihrer Seite wünschen. Benjamin Schulz weiß, welchen Herausforderungen sich die Weiterbildner-Branche auf einem immer unübersichtlicher werdenden Markt stellen muss. Und er weiß um die Wichtigkeit einer Positionierung auf Basis der Identität, damit sich jeder Trainer, Coach und Berater von der Vielzahl der Wettbewerber abhebt und sich den Suchenden klarer präsentiert. Sein Insider-Wissen in Kombination mit der Stärke der Marketing-Agentur werdewelt® mit Sitz in Haiger, der werdewelt business consulting mit Sitz in Hamburg und der werdewelt swiss gmbh mit Sitz in Brunnen (Schweiz) garantiert professionelle Beratung und Umsetzung in Sachen Positionierung, Identität, Strategie und Markenkommunikation.



Dr. Christiane Nill-Theobald – Unternehmensberaterin, Managementcoach und Professional Speaker (GSA)

Neben Unternehmensberaterin und Managementcoach ist Dr. Christiane Nill-Theobald auch Professional Speaker (GSA). Die promovierte Juristin und zugelassene Rechtsanwältin weist eine beeindruckende 14jährige Karriere in der freien Wirtschaft auf. In leitender Funktion baute sie verschiedene Institutionen auf. Unter anderem war sie Verlagsleiterin eines Medienunternehmens sowie Partnerin und zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung einer renommierten Unternehmensberatung. 2008 gründete sie ihre eigene, erfolgreiche Beratungsfirma TheobaldConsulting, zu deren Klientel zahlreiche Top-Unternehmen gehören. Nach der Genesung von einem Burnout erweiterte Christiane Nill-Theobald ihr berufliches Spektrum um Managementtraining und Business-Coaching. Heute coacht die Managementexpertin hochrangige Führungskräfte. Sie entwickelte darüber hinaus ihren Ansatz des „BurnOn-Managements“ für Begeisterung, Motivation und Zufriedenheit bei der Arbeit. Die Herausgeberin zahlreicher Wirtschaftsbücher lehrt unter anderem an der Asgodom Coach Akademie und bildet Führungskräfte im Coaching aus. Ihr neuestes Buch „Endlich wieder Montag – die neue Lust auf Leistung“ ist im März (Wiley-VCH) erschienen. Christiane Nill-Theobald ist verheiratet und lebt in Berlin.



Jeannine Platz – Künstlerin

Sie verlegt ihr Atelier gerne auch mal auf ein rollendes Containerschiff, in die Eignerkammer, mit freiem Blick nach vorn. Oder bei Nieselregen und elf Grad auf den Elbstrand bei Övelgönne, den Terminals und dicken Pötten direkt gegenüber. Lässt sich mit Schlauchboot oder Schlepper zum Greifen nah ran bringen an die Objekte ihrer kreativen Leidenschaft. Dann legt Jeannine Platz los und malt. „Der Hamburger Hafen ist mein Lieblingsort mit seiner pulsierenden Atmosphäre, die mich zu meinen Ölbildern inspiriert.“ Ihre Werke seien eine einzige „Liebeserklärung“ an den Hafen, der sie gleich beim ersten Überqueren der Elbbrücken in seinen Bann gezogen und „in die Arme genommen“ habe, so die zierliche Powerfrau voller Begeisterung. Bei so viel Emotion und Sinnlichkeit ist ihre Art zu malen vielleicht ein wenig irritierend, denn ihr Umgang mit Farbe könnte körperlicher kaum sein: Jeannine Platz malt mit den Händen, tupft und zeichnet mit den Fingern, wischt mit dem Handballen – nur für die Konturen nutzt sie Spachtel oder kleine Holzkeile. So entstehen farbintensive Bilder voller Lebendigkeit und Dynamik, gespeist aus Erinnerungen für den realistischen und Phantasie für den abstrakten Anteil. „Nachtglanz“, „Lichterliebe“ oder „Pink Lady“ betitelt die Künstlerin ihre Bilder, mit denen sie jene ganz besondere Aura, die Häfen nur nachts ausstrahlen, eingefangen hat. Dieses Glitzern, Blinken, Leuchten und Funkeln sprüht sie als fröhlichen Schlussakkord mit einer – ja doch – Zahnbürste auf die Leinwand. Die versprenkelten Punkte blitzen jetzt so wie ihre dunklen, freundlichen Augen.



Die nächste Veranstaltung wird am 9. Oktober stattfinden und verspricht schon jetzt faszinierende Beiträge unter dem Motto: „Ich will alles, und zwar sofort – Einkauf und Verkauf miteinander oder gegeneinander?“



