Liebe Leserinnen und Leser des Wirtschaftsmagazins, ...

... herzlich willkommen in unserem neuen Magazin WIRTSCHAFT KREIS SEGEBERG und NEUMÜNSTER, das Sie heute zum ersten Mal und ab sofort monatlich persönlich zugesandt bekommen.



In den 10 Jahren, in denen wir bereits die Stadtmagazine im Wirtschaftsdreieck Neumünster - Bad Segeberg - Norderstedt verlegen, kam von Ihnen, unseren Kunden, immer wieder das Feedback, wie interessant es wäre im Kreis Segeberg auch ein reines B2B-Magazin zu veröffentlichen.

Ihre Wünsche an dieses Magazin ließen sich sehr einfach zusammenfassen.



Berichte und Informationen über

• Produzenten und Dienstleister aus dem Kreis Segeberg

• Innovative Projekte und Ideen von Unternehmen aus der Region

• Aktuelle News aus Politik und Wirtschaft mit relevanz für den regionalen Markt

• die Vorstellung der im Kreis agierenden Unternehmerverbände, um im Rahmen von Kooperationen den Regionalgedanken weiter zu entwickeln



sowie eine Kontaktbörse, in der Online auf einen Blick alle Angebote von Firmen aus der Nachbarschaft abgerufen werden können. Wir fanden, dass Ihre Ideen in den bisher nur überregional erscheinenden Publikationen tatsächlich nicht bedient werden. In diesem Segment möchten wir nun mit „WIRTSCHAFT KREIS SEGEBERG und NEUMÜNSTER“ eine Lücke füllen. Unter dem Motto „Lokal gewinnt“ bieten wir Ihnen eine Plattform, um die Kooperationen unter den im Kreis Segeberg ansässigen Unternehmen zu fördern.



Besonders interessant: Das Wirtschaftsmagazin finden Sie weder im Handel, noch wird es an die Haushalte verteilt. Unsere Zielgruppe, die Geschäftsführer der wichtigsten Unternehmen sowie die Entscheider aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik im Kreis Segeberg und Neumünster, sprechen wir direkt an und senden Ihnen die Ausgabe monatlich zu. Auf diesem Wege ist es möglich Streuverluste zu vermeiden und bei der Qualität der Empfänger vor allem für Ihr B2B-Marketing in der Region den höchsten Ansprüchen zu genügen.



Unsere Erstausgabe halten Sie nun in den Händen - und wir hoffen Ihr Interesse an dem lokalen B2B-Markt mit spannenden Berichten über die Großen, die Innovativen und die besonderen Unternehmen in der Region zu wecken.



In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und interessante Informationen,



Ihr Sven Boysen

Verlagsleiter

Veröffentlicht am: 23.03.2011