Beim Scheitern oft auch in Lebensbedrohliche Situationen geraten. Immer höher, weiter, besser, so ist das Leben von Richard Branson. Wenn es keinen Spaß macht, dann lass die Finger davon. Ein wichtiger und richtiger Ratschlag! Auf ganz besondere Art beschreibt er seinen Weg ins Unternehmer Leben. Nicht vorgezeichnet von zu Haus und doch konsequent gegangen. Wer, wie Branson, gegen die Großen aufsteht wird irgendwann auch ein Großer. Jedoch auch das Scheitern ist Bestandteil des Weges. Im dem Buch werden auch die auftretenden Konflikte mit Partnern, Freunden und Mitarbeitern in beeindruckender Weise geschildert. Ein Leben auf der Überholspur. Like a Virgin ist ein faszinierendes Business Buch mit großem Unterhaltungswert. Auch Richard Branson ist ein Beispiel dafür, dass Schule für ihn eher Last als Unterstützung war. Branson hat nie eine Universität besucht. Er hat die berühmte Bauernschläue in sich. Er probiert immer wieder aus, was funktioniert und was funktioniert. Wer dringende neue Inspirationen für sein Geschäft und sein Leben sucht, unbedingt lesen. Für Unternehmer ein must! Aus dem Leben eines Milliardärs!Like a virgin Erfolgsgeheimnisse eines Multimilliardärs von Richard Branson 2013 erschienen im Verlag books4success