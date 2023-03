Local. Mobile. Social. Was bedeutet das für uns?

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Gestern noch ein „Tool für junge Leute“, ist das Internet heute nicht nur das dominierende Medium in Wirtschaft und Gesellschaft über alle Zielgruppen hinweg, sondern auch die zentrale Plattform für zahlreiche neue Geschäfts- und Transaktionsmodelle.





hamburg.de Geschäftsführer Axel Konjack ist am Dienstag, 3. Februar, im Business Club Hamburg zu Gast und referiert über das Thema „Local. Mobile. Social. Was bedeutet das für den Hamburger Mittelstand?“



Während Reichweite und Relevanz des Internets insgesamt weiter zunehmen, entwickeln sich in diversen Branchen derzeit neue, technologisch getriebene Geschäftsmodelle sowie Dienstleistungsangebote auf Basis der IP-Technologie. Als „Next Big Thing“ steht das mobile Internet vor der Tür und wird mit zahlreichen geobasierten Push- und Pull-Services nicht nur das Mediennutzungsverhalten, sondern auch die Konsumgewohnheiten der Hamburgerinnen und Hamburger weiter verändern.

Ebenso sind die Sozialen Netzwerke Teil der neuen digitalen Realität mit konkreten Auswirkungen auf das Kommunikationsverhalten von Kunden, Konsumenten und Multiplikatoren. Durch die fortschreitende Digitalisierung und den Dreiklang „Local. Mobile. Social.“ steht der Hamburger Mittelstand vor einer Vielzahl von strategischen und vor ganz praktischen Aufgaben, die – richtig umgesetzt – mit deutlich mehr Chancen als Risiken verbunden sind.



