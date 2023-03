Löhr-Center Koblenz: ZARA wird neuer Ankermieter

Hamburg/Koblenz (em) Mit einem Investitionsvolumen von ca. 31 Mio. Euro modernisiert die ECE das Löhr-Center in Koblenz. Neuer An-kermieter wird ZARA. Der spanische Modeanbieter wird im Erdgeschoss eine Fläche von rund 2.900 qm beziehen. Die Eröffnung ist für Anfang 2017 geplant. Bereits 2015 hatte die ECE nach der Räumung der ehemaligen Globus-Fläche mit dem Umbau begonnen.



Im Herbst 2015 eröffneten bereits ein REWE-Markt mit rund 3.500 qm sowie der neugestaltete und vergrößerte dm-Markt mit rund 800 qm Mietfläche. In 2016 stehen nun weitere umfassende Modernisierungsmaßnahmen an. Rund um den Eingangsbereich Rosenbrunnen entsteht ein großzügiges Ein-gangsportal. Im Bereich des Center-Vorplatzes soll Außengastronomie angesiedelt werden, aber auch innerhalb des Centers wird die Ladenstraße optisch aufgefrischt und modernisiert. Die Gesamtfertigstellung ist für Ende 2016 / Anfang 2017 geplant.



„Mit ZARA gewinnen wir nicht nur einen zugstarken Mietpartner mit topaktuellem Ladenbaukonzept. Das Fashion-Label ist eine echte Bereicherung für unser Center und eine perfekte Ergänzung zu dem bereits bestehenden Modeangebot“, sagt Center Manager Stephan Antwerpen. „Als langfristiger Ankermieter ist ZARA ein wichtiger Bestandteil der schrittweisen Neuausrichtung des Löhr-Centers. Insgesamt soll das Center schicker, klarer und moderner werden und insbesondere Familien einen modernen, lebendigen Anziehungs-punkt mit hoher Verweilqualität bieten.“



Neben dem neuen Partner ZARA hat sich auch der langjährige Ankermieter Thalia erneut für das Center entschieden. Zudem wurden bereits Mietverträge mit Liebeskind Berlin, Tom Tailor, Only, Leo's und Apollo Optik abgeschlos-sen, die alle neu ins Center kommen. Marc´O´Polo, Douglas, Comma, Vero Moda und Jack & Jones haben ihre bestehenden Verträge verlängert. Wenige Restflächen stehen derzeit noch zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 21.01.2016