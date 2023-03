Logistiklösungen nach Maß

Elmshorn (sw) Die Semmelhaack Logistik GmbH steht für individuelle Logistikkonzepte für Speditions- und Logistikdienstleistungen. Sie ist ein idealer Partner, wenn es um das Lösen von nationalen und internationalen logistischen Aufgaben geht.



Modernste Technik und hochwertige Lagerausstattung auf insgesamt 46.000 qm Lagerfläche machen es den 120 geschulten Mitarbeitern leicht, effektive Logistikkonzepte umzusetzen – und das grundsätzlich und jederzeit sicher, zuverlässig und individuell strukturierbar.



„Wir optimieren täglich unsere Abläufe und können so stets absolute Lieferzuverlässigkeit und kurze Lieferzeiten zu fairen Transportkosten garantieren. Stillstand bedeutet für uns Rückschritt“, so Julius Rietmann vom Qualitätsmanagement. „Einen Vorsprung in Funktionalität und Effizienz bieten RFID-Labels – diese befinden sich bei uns gerade in der Pilotphase. Dabei werden alle Warenein- und -ausgänge per Funk erfasst und mit Lesegeräten auf ihrem Weg durch Lagerhallen, auf LKWs oder Logistikschleusen ausgelesen.“

Veröffentlicht am: 29.03.2012