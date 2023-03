Logistikzentrum in Hamburg

Hamburg (em) In unmittelbarer Nähe zum STILL-Stammhaus entstehen auf einem Gelände am Billbrookdeich bis Frühjahr 2017 zwei Hallenkomplexe mit einer Mietfläche von insgesamt ca. 27.000 Quadratmetern. Entwickelt, geplant und realisiert wird das Projekt vom Hamburger Gewerbeimmobilien- Spezialisten ECE. Das Investitionsvolumen für das Projekt beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro. Für das Logistikzentrum, das die ECE auf dem Investorenmarkt platzieren wird, hat STILL einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen.



Das neue STILL-Logistikzentrum soll zum Drehkreuz der künftigen innerbetrieblichen Logistik für STILL werden. Die bisher dezentral im Gewerbegebiet Billbrook angesiedelten Bereiche Großteilelager und Fahrzeugversand werden hier gebündelt.

„Mit diesem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag, um das volle Potenzial abteilungsübergreifender Synergien zu erschließen, und tragen der Dynamik auf den weltweiten Märkten für innerbetriebliche Logistik Rechnung“, betont Olaf Schulz, Geschäftsführer Finanzen STILL GmbH.

„STILL ist ein enorm wichtiger Player für Hamburg. Die ECE freut sich, mit dem maßgeschneiderten Logistikzentrum zur Standortsicherung beitragen zu können“, so ECEGeschäftsführer Dr. Andreas Mattner.



Foto: Beim Spatenstich (v.l.n.r.): Dr. Andreas Mattner, Geschäftsführer ECE, Dr. Peter Tschentscher, Finanzsenator Hamburg, Thomas A. Fischer, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Service (CSO) STILL GmbH. Quelle: www.still.de

Veröffentlicht am: 11.01.2016