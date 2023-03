Loom Bielefeld: Stadt erteilt Baugenehmigung

Bielefeld/Hamburg (em) Die Stadt Bielefeld hat die Baugenehmigung für das Shopping-Center Loom erteilt. Die Rea-lisierung des Projektes rückt jetzt mit großen Schritten näher: Der Abbruch der alten City Passage wird für Anfang Oktober anvisiert. Die Eröffnung ist für Herbst 2017 geplant. „Wir freuen uns sehr auf das Loom. Die Einkaufsgalerie wird ein Blickfang für die Innenstadt und ein städtebaulicher Impuls sein“, sagte Dr. Sandra Harms, Projektleiterin bei der ECE für das Loom. Ausdrücklich hob sie die hervorragende Zusammenarbeit mit der Verwaltung und Politik bei diesem anspruchsvollen und komplexen Projekt hervor.



Nachdem die vorbereitenden Maßnahmen wie z.B. Kanalarbeiten, Leitungsanschlüsse und das Beweissicherungsverfahren für die Nachbargebäude abgeschlossen sind, beginnt in Kürze der Teilabriss des bestehenden City Passage-Gebäudes von der Zimmer-straße aus. Diese Arbeiten dauern bis Ende des Jahres an. Ende 2015 wird auch das Kaufhof-Warenhaus schließen. Ab Januar 2016 starten dann die Modernisierungs- und Hochbauarbeiten für die moderne Shopping-Attraktion. Auch in 2015 werden die Pläne für das umfangreiche Refurbish-ment-Projekt auf der wichtigsten Branchenmesse Expo Real vorgestellt, die vom 5.-7. Oktober in München stattfindet. In diesem Jahr werden mit einem erweiterten Modell nicht nur das hochwertige Innenraumdesign, sondern auch die moderne Fassadenge-staltung präsentiert, die in einem Kooperativen Verfahren zwischen Politik, externen Sachverständigen und ECE-Vertretern entwickelt wurde. Die Pläne für das neue Shopping-Center kommen auch beim Einzelhandel gut an.



Zahlreiche lokale und internationale Konzepte haben bereits Flächen im Loom angemietet, darunter auch einige Bestandsmieter aus der bisherigen City Passage. Auf der Projekt-homepage www.loom-bielefeld.de finden Mieterinteressenten umfangreiche Informationen zu dem Projekt. Für die attraktive Shopping-Galerie sind vier Verkaufsebenen mit bis zu 110 Fachgeschäften vorgesehen. Eine ellipsenförmige Plaza mit einer 15 Meter hohen Glaskuppel bildet den spektakulären Mittelpunkt des Centers. Auf ca. 26.000 Quadratmetern Verkaufs-fläche wird der neue Einkaufsmagnet einen attraktiven Branchen-mix bieten. Bekannte große Labels werden im Loom ebenso Platz finden wie Einzelhändler aus der Region. Besonderer Schwerpunkt wird auf dem Bereich Mode liegen. Der Foodcourt im zweiten Obergeschoss mit ca. 340 Sitzplätzen und rund 10 Anbietern überzeugt mit seinem besonderen Ambiente: Industriell anmutende Oberflächen, außergewöhnliche Möblierung, Tische mit Drucken und Schnittmustern geben dem Foodcourt einen „Vintage-Look“ und lassen die Geschichte des Ortes als Standort der ersten Nähmaschinenfabrik Bielefelds aufleben.



Weitere Gastronomieanbieter im Erdgeschoss mit zusätzlichen Außenflächen in der Fuß-gängerzone und längeren Öffnungszeiten werden das reichhaltige Angebot abrunden und eine lebendige Verknüpfung zwischen dem Center und der Innenstadt schaffen. Im Center werden rund 560 Pkw-Stellplätze auf zwei Etagen oberhalb der Verkaufsebe-nen zur Verfügung stehen. Die Shopping-Galerie wurde 2011 vom „ECE European Prime Shopping Centre Fund I“ erworben und befindet sich seitdem im Management der ECE. Das Investitionsvolumen beträgt 120 Mio.-Euro. Die Eröffnung des modernisierten Shopping-Centers ist im Herbst 2017 geplant.

Veröffentlicht am: 23.09.2015