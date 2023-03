Luxus-Wochenende in einer Weltstadt

Neumünster (sw/ab) Ein Firmenausflug der besonderen Art! Wem eine einfache Weihnachtsfeier nicht genug ist, für den bietet Möller’s Reisedienst ein Wochenende mit allen Extras in Berlin.



Vom 13. bis 15. Dezember können die Teilnehmer im 4-Sterne Reisebus der Royal Class die Hauptstadt und ihre schönsten Seiten entdecken. Angekommen in Berlin werden die Reisenden mit einem Sekt auf dem neuen Panoramapunkt am Potsdamer Platz über den Dächern Berlins empfangen. „Anschließend sind Sie zu Gast im legendären Hotel Adlon“, erzählt Inhaber Peter Möller. „Genießen Sie ein Kaffee und Kuchen-Gedeck in einem stilvollen Ambiente mit herrlichen Gratisblick auf das Brandenburger Tor. Nach diesem kulinarischen Genuss erwartet Sie das 5-Sterne Luxus Hotel Ritz-Carlton, herrlich am Potsdamer Platz gelegen. Das internationale Luxushotel in der Tradition amerikanischer Art Déco-Häuser bietet alles, was man von einem Haus dieser Klasse erwarten kann.“



Wohlverdiente Entspannung finden die Gäste im Wellness-Bereich mit Schwimmbad und Sauna. „Am zweiten Tag laden wir Sie zu einer außergewöhnlichen Stadtrundfahrt ein“, so Silke Möller. „Wir zeigen Ihnen Berlins kleinstes Opernhaus, Berlins schmalstes Geschäftshaus, das größte Revuetheater der Welt, der artenreichste Zoo weltweit, Deutschlands größtes Stadion, die größte Kirche Berlins, Europas größtes Kaufhaus, Europas größter Wohnkomplex, das größte Schokoladenhaus der Welt, der größte Plenarsaal Europas und vieles mehr. Gestalten Sie den freien Nachmittag nach Lust und Laune.“



Currywurst-Gourmet-Tour

„Am dritten Tag besuchen wir am Vormittag, nach Bestätigung des Besucherdienstes des Reichstages, das Reichstagsgebäude, alternativ unternehmen wir eine Kuppelbesichtigung auf dem Reichstag. Zur Mittagszeit begeben wir uns auf eine kleine Currywurst-Gourmet-Tour. In einem der besten Kultimbisse Berlins genießen Sie die Hauptmahlzeit der Berliner. Anschließend geht es zurück nach Schleswig-Holstein“, erklärt Peter Möller weiter.

Weitere Informationen zu dieser einzigartigen Reise gibt es im Internet unter www.moellers-reisedienst.de oder direkt unter Telefon 0 43 21 / 93 77-0.



Foto: Vom 13. bis 15. Dezember können die Teilnehmer mit Möller’s Reisedienst die schöne Hauptstadt Berlin erleben.

Veröffentlicht am: 02.12.2013