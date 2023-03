Marketingprofi Roger Rankel gibt den Blick hinter die Kulissen der Umsatzkönner frei und lüftet die Geheimnisse der Besten unter den Besten. In „Die Geheimnisse der Umsatzverdoppler“ zündet er ein buntes Feuerwerk an Ideen, erprobten Strategien, überraschenden Tipps und vielen Best-Practice-Beispielen und macht Marketing alltagstauglich: Nicht nur die Big Player, sondern jeder Angestellte, Freiberufler, Geschäftsinhaber und Unternehmer profitiert von seinen erprobten Praxistipps, die nachweislich zum Erfolg führen.



Vom richtigen Mindset (Gedanken) über die Verpackung der Message (Wort) und die Verkaufstricks (Tat) bis hin zum Ergebnis (Resultat) – den Umsatzverdopplungen –, beschreibt Rankel anhand zahlreicher praktischer Beispiele den Weg des erfolgreichen Verkaufens mit dem Versprechen, dass auch Sie davon profitieren werden. Die schöne und lockere Gestaltung des Buches mit zahlreichen farbigen Abbildungen lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Lassen Sie sich von Roger Rankels Impulsen inspirieren und machen auch Sie mehr aus Ihrem Geschäft!



Seit mehr als 10 Jahren ist Roger Rankel „der Macher“ unter den Top-Referenten: Seine Bücher werden Bestseller, seine Unternehmensgründungen schreiben Erfolgsgeschichten. Er experimentiert unter anderem auch in diversen Fernsehformaten und gehört damit zweifelsfrei zu den facettenreichsten seines Faches.



