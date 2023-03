„Made in Germany“

Wahlstedt (em/mhp) Der „Schalthebel der Wirtschaft“ wurde an das Familienunternehmen des Jahres 2017 verliehen. „Mit Dr. Nikolas P. Bastian haben wir uns in diesem Jahr entschieden, einen Preisträger und damit eine Unternehmerfamilie auszuzeichnen, die mit ihren konsequenten Bekenntnissen zum Standort Deutschland und zur Nachhaltigkeit Maßstäbe setzt. Seinen unternehmerischen Ansatz mit dem Leitmotiv ‚Zuerst die Qualität!‘ kombiniert Dr. Nikolas P. Bastian mit gelebter Innovationsfreude.“



So begründete die Jury ihre Entscheidung, und damit zeichnete der Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE JUNGEN UNTERNEHMER den Geschäftsführer der pelzGROUP in Wahlstedt, Schleswig-Holstein als Familienunternehmer des Jahres 2017 in der Metropolregion Hamburg aus. Seit 1994 zeichnen DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE JUNGEN UNTERNEHMER herausragende Unternehmerpersönlichkeiten als „Familienunternehmer des Jahres“ mit dem Wirtschaftspreis „Schalthebel der Wirtschaft“ aus.



Eine unabhängige Jury aus Unternehmern – darunter Albert Darboven und Kim-Eva Wempe, Entscheidern und Journalisten beurteilen die Nominierten nach einem Kriterienkatalog wie etwa Unternehmensentwicklung, Innovation und Erfolg, Nachhaltigkeit, Generationenverantwortung, Produkt- oder Marketingideen und Risikobereitschaft. Mitarbeiterführung und die Investition in Arbeitsplätze in der Region sind ebenfalls relevante Bewertungskriterien.



Der Preisträger Dr. Nikolas P. Bastian freut sich: „Es macht mich stolz, für diese Auszeichnung ausgewählt worden zu sein. Und ich muss gestehen, es tut auch einmal ganz gut, ein Schulterklopfen für die geleistete Arbeit zu bekommen. Seit nunmehr fast 70 Jahren übernehmen wir als Firma und ich als dritte Generation im Familienunternehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und deren Familien, für die nächste Generation und für den Standort in Schleswig-Holstein. Diese Auszeichnung ist für mich Aufforderung und Ansporn zugleich, den eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten.“



Vanessa Niemann, Regionalvorsitzende Metropolregion Hamburg des Tochterverbandes DIE JUNGEN UNTERNEHMER betont die Relevanz von gelebten Unternehmenswerten: „Als Familienunternehmer führen wir unsere Betriebe eigenständig, haften persönlich und blicken immer auch auf die Generationen. Mit der Auszeichnung ‚Familienunternehmer des Jahres’ veranschaulichen wir als Verband die Bedeutung, aber auch die Bedürfnisse der Unternehmerinnen und Unternehmer hier in der Region.“

Veröffentlicht am: 28.09.2017