Mängel erkennen

Norderstedt (lm/ls) Sicherheit und Service – es gibt viele gute Gründe, sich bei elektroMünster beraten zu lassen. Wer baut, ausbaut oder renoviert – ob privat oder geschäftlich, innen oder außen – schaut auf jedes Detail.



In dem besonders wichtigen Bereich der Elektroinstallationen bietet elektroMünster den E-CHECK an. „Über 75 Prozent aller Immobilien in Deutschland sind über 15 Jahre alt“, weiß Andreas Münster. „Oftmals ist die Anlage noch nicht darauf ausgelegt, dass die Anschaffungen stetig erweitert werden. Sollte es zur Überlastung kommen, kann das gravierende Folgen haben. Andreas Münster empfiehlt die Überprüfung elektrischer Anlagen alle fünf bis zehn Jahre und selbstverständlich bei Nutzerwechsel. „Gerne beraten wir Sie dazu!“

Veröffentlicht am: 24.07.2014