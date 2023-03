Magic Ice Rink: Schlittschuhlaufen wie auf Eis

Plön (em/mo) Im Aktionsmodulefundus der S.O.F.A. GmbH stehen über 500 verschiedene Spielgeräte für den Einsatz auf Events zur Verfügung. Neben den sauberen und sicheren Spielgeräten umfasst das Sortiment auch Veranstaltungsequipment im Bereich Catering, Ton und Lichttechnik.



Zelte in jeder Größe und Dekorationen für die verschiedensten Mottoparties gehören ebenfalls zum Veranstaltungsservice dazu. Umrahmt von vielen Fachleuten, Servicekräften und einem eingespielten Leitungsteam, werden Events jeglicher Größe im Hamburger Service Büro organisiert. Spielgeräte und Hüpfburgen an Selbstabholer, Animation auf Campingplätzen und Organisation von Großevents gehören zum Firmenporträt dazu. Aber seit 2005 ist das absolute Highlight für den Winter und auch für den Sommer die „Magic Ice Rink“ Bahn. Eine Schlittschuhbahn aus Kunststoffplatten, auf der man genauso Schlittschuh laufen kann, wie auf Eis. Die Bahn, die keine Energie vergeudet und kein Wasser verschwendet, ist einfach top.



„Wir kommen an, legen die Platten aus, setzen die Bande, bauen die Hütten auf und dann geht es los“, erklärt Lothar Genz von der S.O.F.A. GmbH. Die Bahn kann in jeder beliebigen Größe aufgebaut werden. Die einzelnen Platten, die einen Quadratmeter groß sind, werden zu einer gleichmäßig ebenen Fläche zusammengefügt. Durch ein Nut- und Federverbundsystem werden die Platten verbunden und von einer variablen Bande umrahmt. Auf der Schlittschuhbahn kann man Eishockey spielen, Eisstockschießen und Eiskunstlaufen. Sie ist mobil für Betriebsfeste und Weihnachtsmärkte oder auf der Strandpromenade ganzjährig einsetzbar. Wer für seine Firmenveranstaltung etwas ganz besonderes sucht, ist bei der S.O.F.A. GmbH an der richtigen Adresse.



„Bauen Sie nicht nur eine Schlittschuhbahn auf, sondern buchen Sie das gesamte Winterzauberpaket mit Schlittschuhbahn, Curlingbahn und Weihnachtshütte, wo es im Winter nach dem Laufen einen Glühwein zum Aufwärmen oder im Sommer einen Cocktail zum Abkühlen gibt“, so der Fachmann weiter. Auf der Eistockbahn wird der Teamgeist der Mitarbeiter auf die Probe gestellt. Die Bahn wird von dem geschulten Personal der S.O.F.A. GmbH betreut und wer sich noch nicht ganz sicher auf den Kufen fühlt, bekommt gerne Hilfe von einem der Animateure, die für die Betreuung der Kinder jederzeit vor Ort sind. „Schlittschuhe können gerne von uns zur Bahn dazu gemietet werden. Sie werden regelmäßig geschliffen und sind in beliebiger Anzahl vorhanden.“

Veröffentlicht am: 06.11.2012