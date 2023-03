„Maren & AC“ sind zurück!

Hamburg (em/lr) Seit dem 5. August ist die neue Morningshow „Der Morgen mit Maren & AC“ bei alsterradio 106,8 rock’n pop wieder on Air. Andreas Clausen (48) alias „AC“ und Maren Bockholdt (42) wecken die Hamburger wieder mit Schwung und frischem Sounddesign, werktags von fünf bis zehn Uhr.



Bereits seit Juli ist Andreas Clausen alias „AC“ wieder im Team von alsterradio 106,8 rock’n pop. „Endlich bin ich wieder zu Hause; es rockt wieder,“ so „AC“. Auch Kollegin Maren Bockholdt freut sich über die Morningtalks mit ihren Hörerinnen und Hörern – und zwar „wie Bolle“. Für Werbekunden ist alsterradio 106,8 rock’n pop der optimale Partner. Wie im Programm kommt hier nichts von der Stange. Kundenwünsche und -bedürfnisse werden individuell angepasst und maßgeschneidert. alsterradio 106,8 rock’n pop ist auf der Hamburger UKW-Frequenz 106,8 sowie im Web auf www.alsterradio. de und per App zu empfangen. Der Privatsender der Hansestadt ist Medienpartner des FC St. Pauli sowie der Hamburg Freezers.

Veröffentlicht am: 26.08.2013