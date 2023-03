Marketing-Award Lübeck  eine ausgezeichnete Idee!

Lübeck (em) Der Marketing-Club Lübeck e.V. würdigt mit dem Marketing- Award die beste, im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzte Marketingidee eines Unternehmens aus der Region. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Marketing-Forums am 14. November statt.



Die Trophäe hat Gewicht, wiegt rund drei Kilogramm. Die Preisträger dürfen mit dem Label „Marketing-Award Lübeck“ Eigenwerbung betreiben. Das Preispaket beinhaltet darüber hinaus Medialeistungen im Wert von 25.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Das Medienhaus der Lübecker Nachrichten stellt als Hauptsponsor diese Leistungen zur Verfügung. Enthalten sind darin kreative und technische Unterstützung zur Entwicklung und Umsetzung der Werbemaßnahmen. Mit dem Award werden jährlich Marketing-Ideen ausgezeichnet, die mit einem innovativen Ansatz einen nachweisbaren Beitrag zum Markterfolg eines Produktes, einer Dienstleistung oder eines Unternehmens geleistet haben. Die Bewerbungen können dabei aus allen Bereichen des Marketings kommen. Konzepte und Ideen können sowohl mit klassischen wie mit neuen Methoden und Medien umgesetzt worden sein.



Die Wettbewerbsbedingungen

Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder des Marketing-Club Lübeck sowie alle anderen Unternehmen, Einrichtungen und Einzelpersonen aus Lübeck und weiteren Umgebung. Dazu zählen insbesondere die Unternehmen, Unternehmensberatungen, Werbeund PR-Agenturen, Institutionen und Organisationen aus dem Kammerbezirk der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck. Bedingung für die Teilnahme ist, dass die eingereichte Marketingidee neu, ungewöhnlich oder besonders ist, und dass die wesentliche Umsetzung in den letzten zwei Jahren stattfand. Jeder Bewerber, ob Unternehmen oder Einzelperson, darf nur eine Idee einreichen. Jeder Teilnehmer erkennt mit seiner Bewerbung diese Wettbewerbsbedingungen an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für den Marketing-Award 2012 kann man sich ab sofort bewerben! Er wird wie immer im Rahmen des Marketing-Forums verliehen, das am 14. November in den Lübecker media docks stattfindet. Das Bewerbungsformular zum Download findet man auf den Internetseiten des Marketing-Club Lübeck e.V, www.mc-hl.de. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August.



Weitere Informationen

Detailfragen zu den Bewerbungen beantwortet gern die Geschäftsstelle des Marketing-Club Lübeck oder der Leiter des Marketing-Forums, Rüdiger Bachorski (marketingforum@mc-hl.de).

Veröffentlicht am: 26.07.2012