B2B-NORD Bewertung:



Doch beim Lesen muss ich feststellen, wie viele gute Ideen letztendlich wieder in diesem Buch, mit besonderem Maß und besonderem Ausdruck, vorhanden sind. An den 100 besten, anschaulichsten und praktischsten Beispielen erklären Jeannine Halene und Hermann Scherer, auf welche einfache und simple Art man anders sein kann, als alle andern. Wie steht es im Werbetext von GABAL geschrieben: „Es gibt Werbestrategien jenseits des Einheitsbreies. Dieses Buch blättert erfolgreiche Werbecoups großer und kleiner Unternehmen auf.“ Das stimmt! Es wurden wirklich tolle Ideen zusammengetragen. Außergewöhnliche Marketingmaßnahmen, die auch funktionieren. Ein Buch mit einem außergewöhnlichen Format. Größer als alle anderen. Es ist auch genau das, was Hermann Scherer und seine Mitautorin wollen! Auffallend anders sein, als alle anderen. Jenseits vom Herkömmlichen. Jenseits vom Außergewöhnlichen. Tolle Beispiele, tolle Sprüche. Werbung machen ist wie Autofahren. Sie müssen ausscheren, um zu überholen. Noch ein Beispiel: Es braucht immer eine Portion Chaos, damit Neues entsteht. Es ist mehr Bild als Text im Buch. Es sind Bilder, die wirken! Eine wirklich sehr gelungene Weiterentwicklung von Jenseits vom Mittelmaß. Ein sehr lesenswertes Buch!Wer neue außergewöhnliche Ideen sucht, der sollte das Buch von Hermann Scherer und Jeannine Halene unbedingt lesen. Kurzweilig und doch voller probierter Rezepte. Zum Ausprobieren eigener neuer Ideen braucht es Mut, wie immer wenn man Marketing jenseits vom Mittelmaß will.