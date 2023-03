Markisen individuell einsetzen

Norderstedt (ls/lm) Schatten setzen, wo er gewünscht ist. Für die verschiedenen Branchen sind Sonnenschutzsysteme von großer Bedeutung.



Die Firma R. Suhr verfügt über ein vielfältiges Sortiment an Schattenspendern. Für Firmen bieten Markisen einen sehr guten Schutz vor der Sonne, sodass das Arbeiten am Monitor kein Problem mehr darstellt. Durch die variablen Systeme lässt sich der Lichteinfall individuell regulieren. Durch die unterschiedlichsten Designs werten sie die Gebäude stilvoll auf. „Aber auch ausgeklügelte Systeme für Außenterrassen im Gastronomiebereich finden Sie bei uns“, erklärt Anja Fürstenberg, Raumausstattermeisterin bei R. Suhr. Hier werden freistehende Schattenspender immer beliebter, da nicht an jeder Hauswand ein System befestigt werden kann. „Lassen Sie sich ausführlich von unseren Fachleuten zu unseren Produkten von zum Beispiel ,markilux’ beraten“, so Anja Fürstenberg abschließend. Informationen vorab finden Interessierte unter www.suhr-raum.de

Veröffentlicht am: 24.06.2015