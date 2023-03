Marktführer für den Mittelstand

Pinneberg (em/lr) Die Sparkasse Südholstein blickt auf eine mehr als 180-jährige Tradition im Kreis Pinneberg zurück. Einer der Schwerpunkte in ihrem Kundengeschäft ist die Unterstützung des regionalen Mittelstands.



Direktor Andreas Grenz sowie die beiden Vertriebsleiter Lars Rutter und Torge Jankowski kümmern sich mit ihren Teams um alle Bedürfnisse der Firmenkunden im Kreis Pinneberg. Insgesamt rund 50 Betreuer, Spezialisten und Assistenten begleiten die ansässigen Unternehmen, Freiberufler und Gewerbetreibenden in allen Finanzfragen. Andreas Grenz erläutert: „Die Sparkasse Südholstein ist Marktführer und betreut im Kreis Pinneberg ein Geschäftsvolumen ihrer Firmenkunden von über einer Milliarde Euro. Wir bieten ihnen ein in der Region einzigartiges Spektrum an Kompetenzen und entsprechende Möglichkeiten der Finanzierung und Geldanlage.“ Als langfristiger Partner steht die Sparkasse Südholstein an der Seite der regionalen Unternehmen - von der Existenzgründung bis zur Nachfolgeregelung, von der Kreditfinanzierung bis zur Eigenkapitalbeteiligung, von der betrieblichen Altersvorsorge bis zur Planung und Finanzierung energetischer Sanierungen und Verbesserungen der Energieeffizienz. Und das alles aus einer Hand und vor Ort.



Alle Kompetenzen aus einer Hand

„Die Kundenbetreuer der Sparkasse Südholstein sind für die Firmenkunden quasi als Finanzmanager aktiv und gestalten für sie die erforderlichen Finanzierungs- und Anlagestrategien“, so Lars Rutter. Dabei greifen sie bei Bedarf auf das eigene Spezialistennetzwerk zurück, zum Beispiel für das Leasing-, Versicherungs- und Existenzgründungs- sowie das Auslands- und Derivategeschäft. Thorge Jankowski ergänzt: „Darüber hinaus unterstützen Experten für die Strukturierung von Finanzierungen die Unternehmer durch die Einbindung weiterer Finanzierungspartner und -mittel wie öffentliche Förderinstitute, Factoring und andere.“ Vermögensbetreuer runden das Dienstleistungsangebot für den Unternehmer als Privatmann ab. Andreas Grenz: „Wir sind erklärter Partner des Mittelstands in der Region. Es ist nicht zuletzt der Sparkasse Südholstein zu verdanken, dass es hier für die Unternehmen bislang zu keiner Kreditklemme gekommen ist.“

Veröffentlicht am: 17.09.2012