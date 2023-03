Martin Laschkolnig: Gemeinsam Berge versetzen

Hamburg (em) Wie engagiert sind Ihre Mitarbeiter bei der Sache? Motivation von aussen funktioniert nicht - soviel hat sich ja schon herumgesprochen. Aber wie kann man Engagement effektiv steigern? Wie bekommt man ein Team, das von sich aus "will"? Im Grunde ist es nicht sehr schwer. Mehr Geld? Nicht nötig. Bonusprogramme und Belohnungen? Absolut unnütz.



Die Menschen (und ja, auch Mitarbeiter in Firmen sind Menschen) wollen als solche behandelt werden - menschlich. Wollen anerkannt werden. Gefordert und gefördert. Und nein, hier geht's nicht um einen Wohlfühl-­- und Weichspülkuschelkurs - der fördert nur das Anspruchsdenken und ist ganz klar keine Lösung. Martin Laschkolnig zeigt Ihnen in diesem Vortrag, wie Sie mit fünf einfachen, aufeinander aufbauenden Schritten ein Umfeld aufbauen können, dass Mitarbeiter am Montag morgen gerne zur Arbeit zu kommen und eigenständig, mitdenkend und initiativ ans Werk gehen. Binden Sie bestehende Mitarbeiter ans Unternehmen und ziehen Sie motivierte Neuzugänge an. Holen Sie Ihre Mitarbeiter ins Boot, setzen Sie auf Teamwork und....versetzen Sie gemeinsam Berge!



Vita: Martin Laschkolnig vereint Ost und West, Business und Buddhismus, Controlling und Meditation. Sein Hunger nach innerem Wachstum ließ ihn nach einer westlichen Wirtschaftsausbildung nach Indien gehen. Drei Jahre studierte er dort bei tibetischen Mönchen buddhistische Philosophie und danach in den USA High Performance, Energiepsychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Die Anwendung all dessen nutzt er seit über 20 Jahren in seinen Firmen. Heute inspiriert er Menschen mit seinen Vorträgen und Seminaren auf bislang 3 Kontinenten zu einem erfüllteren Leben mit mehr Freude, innerem Frieden UND besseren Resultaten im Business und Privatleben. Martin Laschkolnig ist der Gründer und Leiter des Instituts für Potentialentwicklung in Linz, Österreich. Er ist Experte für Erfolg, Selbstwert und Selbstvertrauen und deren Auswirkungen auf Teams und Unternehmen.



Als österreichischer Vertreter des Internationalen Rates für Selbstwert verfügt er über ein reiches Fachwissen über den Aufbau einer Umgebung, die Selbstvertrauen und Selbstwert fördert - in Familie, Schule, Unternehmen oder Gesellschaft. 2012 erschien sein auch "Die Bildungslücke", das er mit seinem Kollegen Thilo Baum gemeinsam herausgegeben hat. Im September 2012 wurde das Buch mit dem Sonderpreis des Trainerbuch 2012 ausgezeichnet. Darin vermitteln 20 Experten in knappen, prägnanten Beiträgen das Wissen, das man heute im Leben braucht, in der Schule jedoch nicht unterrichtet wird.



Mitgliedschaften

German Speakers Association e.V. (GSA) - National President 2015-­-2017 Global Speakers Federation - Member Executive Council (Vorstandsmitglied) Founding Member Evolutionary Business Council Association of Transformational Leaders Europe

Veröffentlicht am: 05.04.2016