Maßgeschneiderte Lösungen

Neumünster (ml) Das Angebot an EDV-Dienstleistern scheint fast grenzenlos zu sein. Da fällt es mitunter schwer, den richtigen Anbieter für seine eigenen Anforderungen und möglicherweise auch für seine eigene Problemsituation zu finden. Dieser Thematik hat sich Dirk Meißner angenommen und jetzt in der Tungendorfer Straße ein neues Domizil bezogen.



Bereits seit 17 Jahren arbeitet der Spezialist in den Bereichen EDVTechnik, Dienstleistung und Software. Zunächst noch zusammen mit einem Partner hat sich Dirk Meißner am 1. Mai diesen Jahres entschieden, ein neues Unternehmen zu gründen. Als EDV-Sachverständiger bietet er seine Dienstleistungen im Wesentlichen klein- und mittelständischen Unternehmen an und ist dabei auch als Gutachter und Berater tätig. Neben dieser Bündelung von Kompetenzen besitzt Dirk Meißner seit mehr als zehn Jahren Erfahrungen als Soft-Engine-Partner. „Wir kennen uns aus in Warenwirtschaft und Produktion, Finanzbuchhaltung, Geschäftsanalyse, Personalwirtschaft und Kundenmanagement (CRM)“, so Dirk Meißner stolz.



Dabei wird er unterstützt durch das ERP-System BüroWARE, eine spezifisch auf die eben aufgeführten Bereiche ausgerichtete Software. Mit dieser Software lassen sich alle kaufmännischen Abläufe optimal und problemlos organisieren. Zu seinen Kunden gehören mittlerweile auch der Großhandel, sowie Fertigungsunternehmen, am Standort Neumünster beispielsweise auch die Hallenbetriebe Neumünster. Für den neuen Standort Gewerbeund Service-Park Nord hat er sich ganz bewusst entschieden. „Das ist ein tolles Gelände und der Vermieter verhält sich gerade jungen Unternehmern wie mir gegenüber ausgesprochen fair. Das gefällt mir“, so der Unternehmer weiter, der sich privat ganz besonders im Lions Club engagiert und sich nach seiner persönlichen Zukunft befragt vor allem Gesundheit und natürlich den anhaltenden Erfolg für sein junges Unternehmen wünscht. Und so engagiert und freundlich wie Dirk Meißner im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin auftritt, hat man an der positiven Entwick-lung seiner EDVFirma keinen Zweifel.



Foto: Befindet sich seit 1. Mai an einem neuen Standort: der EDV-Sachverständige Dipl.-Ing. Dirk Meißner.

Veröffentlicht am: 25.07.2012