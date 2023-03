Maßgeschneiderte Lösungen für die Personalsuche

Hamburg (sw/em) PersonalSalon entwickelt auf jedes Unternehmen individuell abgestimmte Maßnahmen für die Personalsuche. Dabei werden effektive Personalmarketing- Konzepte realisiert. Von Stellenanzeigen für Print und Internet über Broschüren bis hin zu Messeauftritten bietet PersonalSalon alles, um relevante Zielgruppen des jeweiligen Unternehmens optimal anzusprechen. Das Wirtschaftsmagazin befragte die Inhaber Jan Bertram und Frauke Linßen zu den speziellen Aufgaben ihrer Agentur.



Herr Bertram, Frau Linßen, seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie kam es zur Gründung von PersonalSalon?

Jan Bertram: Wir arbeiten schon sehr lange in dem Bereich. In der schweren Krise um 2000 wurde der Wunsch immer stärker sich selbstständig zu machen. Gewagt haben wir es dann im März 2003.



Was bieten Sie Unternehmen an, die gezielt Personal suchen?

Frauke Linßen: Unser umfangreiches Leistungsspektrum umfasst alle Bereiche des professionellen Personalmarketings. Zu 90 Prozent unterstützen wir Unternehmen bei der Personalsuche und übernehmen den kompletten Service rund um Personal-, Stellen-, Image- und Ausbildungsanzeigen. Wir analysieren dabei Stärken und Schwächen von Unternehmen und erstellen danach konstruktive Vorschläge für einen kreativen und authentischen Auftritt. Als Werbeagentur mit Erfahrung auf dem Messesektor sind wir zudem der richtige Ansprechpartner für die Gestaltung und Umsetzung der Messestände unserer Kunden, um sich professionell zukünftigen Mitarbeitern zu präsentieren.



Was zeichnet Ihr Unternehmen, auch im Gegensatz zu Ihren Mitbewerbern, besonders aus?

Jan Bertram: Wir können auf insgesamt 20 Jahre Branchenerfahrung zurückblicken und unsere Kunden daher immer optimal beraten. Wir bleiben ständig im Kontakt mit unseren Kunden und zeichnen uns durch Schnelligkeit und hohe Qualität bei der Personalsuche aus.



Wie sehen Sie Ihre aktuelle Situation und welche Maßnahmen planen Sie in der nahen Zukunft?

Frauke Linßen: Grundsätzlich sind wir mit der jetzigen Situation sehr zufrieden. Mit circa 40 Kunden aus zahlreichen Branchen sind wir breit und facettenreich aufgestellt. In Zukunft planen wir, neben dem Print- und Onlinebereich noch stärker auf Social Media für die Personalsuche zu setzen, um für unsere Unternehmen noch mehr mögliche Arbeitnehmer zu erreichen und sie bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter zu unterstützen.

Veröffentlicht am: 06.11.2012