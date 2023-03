Matthias Hach als neuer CMO bei comdirect geplant

Quickborn (em/mhp) Matthias Hach soll neuer Marketing- und Vertriebsvorstand (CMO) der comdirect bank AG werden. Er folgt dabei auf Sven Deglow, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2017 verließ. Der Aufsichtsrat der comdirect bank AG hat dem Vorgehen zugestimmt und beschlossen Matthias Hach in den Vorstand der comdirect bank zu berufen. Diese Entscheidung steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Aufsicht.



Er soll künftig Marketing- und Vertriebsvorstand werden und damit die Bereiche Marketing, User Interface, die Marktbereiche Banking und Brokerage sowie den Geschäftsbereich onvista bank Markt und die onvista media verantworten. Darüber hinaus ist geplant, dass er Mitglied im Aufsichtsrat der onvista AG und der ebase GmbH wird sowie den Vorsitz des Aufsichtsrats der onvista media GmbH übernimmt.



Matthias Hach, 52, ist seit Februar 2016 bei comdirect und derzeit verantwortlich für den Bereich Brokerage. Er gilt als ausgewiesener Marktkenner und war zuvor unter anderem Geschäftsführer der Flatex GmbH sowie Vorstand der ViTrade AG. „Ich freue mich, dass wir mit Matthias Hach einen absoluten Marktexperten und erfahrenen Manager für das Marketing- und Vertriebsresort gefunden haben, der comdirect kennt und seine Stärke im Bereich Brokerage hat. In den letzten beiden Jahren hat er kontinuierlich das Wertpapierangebot mit neuen innovativen Produkten und Services stark vorangetrieben“, so Michael Mandel, Aufsichtsratsvorsitzender der comdirect bank AG und betont: „Genau hier wollen wir weiter machen und die Position von comdirect als erste Adresse für Sparen, Anlegen und Handeln weiter stärken. Ich bin mir sicher, dass wir mit Matthias Hach das sehr gute Wachstum der letzten Jahre erfolgreich fortsetzen werden.“



Foto: ©comdirect bank AG

Veröffentlicht am: 12.02.2018