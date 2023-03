Mediation macht Gewinner

Hamburg (ab/sw) Mediationsgesetz und Mediationsverordnung bringen frischen Wind für Unternehmen und Bürger. Die im Gesetz jetzt erstmalig in Deutschland verankerte Mediationsqualität, die demnächst auf Bundesebene durch eine Mediationsverordnung ergänzt werden soll, lässt sich von Organisationen und Menschen auf vielen Ebenen nutzen. Anlässlich des neuen Mediationsgesetzes ist die Neuauflage des Konfliktlösungsklassikers von Anita von Hertel, Expertin für Wirtschaftsmediation, erschienen.



Mediation ist ein strukturiertes Verfahren, mit dessen Unterstützung Innovationen und neues Potenzial für Mitarbeiter und Unternehmen möglich werden. Seit den 90er Jahren arbeitet von Hertel ausschließlich im Bereich der Mediation, bietet Mediationspraxis an und bildet mit ihrem Team in der ISO zertifizierten und international anerkannten Mediationsausbildung Führungskräfte in Mediationskompetenz aus. In der Geschichte gibt es auf allen Kontinenten eine große Vielzahl an mediativen Beispielen: Schon Sokrates arbeitete mediativ. Das Ende des Dreißigjährigen Krieges wurde 1648 durch einen Mediator erreicht. Heute trägt das neue Mediationsgesetz in Deutschland zu einem „Paradigmenwechsel“ bei, dessen Wurzeln vor allem auf die Erfahrungen der vergangenen 25 Jahre zurückgehen. (H. Prantl, Süddeutsche Zeitung).



Wie damals schon Sokrates in seiner „Akademia“ klären Anita von Hertel und ihr Team auch heute, worum es jeweils im Kern geht, und begleiten so Mitarbeiter, Teams und Verhandlungspartner in Konfliktsituationen zu neuen Lösungen. So werden aus Konflikten nachhaltig tragfähige Innovationen. Aus dem großen Spektrum der Möglichkeiten erarbeiten Führungskräfte und Unternehmen jeweils passende Vorgehensweisen und gestalten gelingende Impulse. Damit wird Sand im Getriebe immer häufiger zu Mörtel für Erfolg. Auf der Grundlage von Weisheiten, die seit Jahrtausenden bekannt sind, und neuen Erkenntnissen aus Kommunikationswissenschaft und Hirnforschung entstehen in der Mediation heute Lösungen, mit denen nicht einmal die Beteiligten selbst zu Beginn rechnen.



Anita von Hertel ist als „Pionierin der internationalen Wirtschaftsmediation“ (Dr. Theo Sommer, DIE ZEIT) auf dem Gebiet der Mediation in Praxis, Weiterbildung und Verbänden Mediatorin der ersten Stunde. Im Deutschen Bundestag vertrat sie die Wirtschaftsmediation im Rahmen der Gestaltung des deutschen Mediationsgesetzes. Ihr Buch: Professionelle Konfliktlösung, Führen mit Mediationskompetenz, ist soeben in dritter Auflage erschienen.



Foto: Anita von Hertel leitet seit 27 Jahren ihre erfolgreiche Akademie von Hertel.

Veröffentlicht am: 27.09.2013