Mediation zur Prävention

Kaltenkirchen (lm/lh) Franz Hagelstein hilft, als eingetragener Wirtschaftsmediator, bei Unstimmigkeiten zwischen zwei Parteien, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Getreu seinem Motto: Einklang ist Harmonie, nicht Gleichklang!



Mit der Mediation (lat. die Vermittlung) wählt Franz Hagelstein den Weg der Verständigung und fragt nach den Bedürfnissen und Interessen beider Konfliktparteien. Dafür müssen sich aber beide Seiten freiwillig an einen Tisch setzen, miteinander kommunizieren und zuhören. Franz Hagelstein trifft dabei als Mediator keine eigene Entscheidung über den Konflikt, sondern leitet und strukturiert, als allparteiliche Person, das Verfahren. So unterstützt er die Parteien bei der konstruktiven Beilegung ihres Konfliktes. Hierbei arbeitet er Hand in Hand mit Fachkräften aus verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Anwälten, Steuerberatern und Psychologen. Die anfallenden Kosten werden in vielen Fällen durch eine vorhandene Rechtsschutzversicherung übernommen. „Gerade bei einer Unternehmensnachfolge ist die Begleitung durch einen Mediator für alle Beteiligten eine sinnvolle Ergänzung“, so Franz Hagelstein, der 1956 in Eupen, Belgien geboren wurde und auf eine umfangreiche Karriere als Autor, Regisseur, Schauspieler und Sprecher bei Bühne, Film, Funk und Fernsehen zurück blicken kann. Als internationaler Projektleiter hat er verschiedene Aufgaben in der IT- und Telekommunikationsbranche übernommen und ist, seit 2002 als freier Journalist und seit 2012 als Wirtschaftsmediator tätig.

Veröffentlicht am: 10.01.2013