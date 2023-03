medical and care weiter auf Expansionskurs

Hamburg/Kiel (em/ab) alphaservice medical unter der Leitung von Ramona Konrad (Foto) befindet sich weiter auf Expansionskurs. Der alphaservice Geschäftszweig für Gesundheit und Pflege besteht seit vier Jahren. Frau Konrad als staatlich geprüfte Pflegedienstleiterin war von der ersten Stunde an dabei und hat maßgeblich an der Entwicklung des Bereichs medical and care mitgewirkt.



In den letzten Monaten konnte alphaservice medical seinen Kundenkreis in ganz Schleswig- Holstein und Hamburg deutlich erweitern. Zahlreiche Kooperationen mit Partnerunternehmen sowie Rahmenverträge mit renommierten Kliniken konnten abgeschlossen werden. Neben der professionellen Personalauswahl, den exzellenten Arbeitsbedingungen und der übertariflichen Bezahlung überzeugten zahlreiche Servicedienstleistungen wie unter anderem eine Rufbreitschaft, die sich an sieben Tagen in der Woche über 24 Stunden erstreckt oder auch der Ausbau des firmeninternen Fuhrparks.



„Zum weiteren Ausbau unseres Personalpools suchen wir zu sofort oder später qualifizierte Fachkräfte, wie zum Beispiel Fachkrankenschwestern im Operationsdienst, OP-Schwestern/Pfleger, Intensivpflegekräfte, Anästhesiepflegekräfte, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Sterilisationsassistenten. Bewerben Sie sich jetzt. Unser Expertennetzwerk steht Ihnen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Unter www.alphaservice. com/jobboerse.html finden Sie tagesaktuelle Vakanzen der Unternehmensgruppe alphaservice“, so Ramona Konrad.

Veröffentlicht am: 16.07.2014