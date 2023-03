31.08.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Rechtliche Grundlagen und Fallstricke der PR-Arbeit / Eintägiges Kompaktseminar zu Medien- und PR-Recht in Hamburg



Kommunikationsfachleute und PR-Verantwortliche sollten neben ihrem formalen „Handwerkszeug“ auch den rechtlichen Rahmen kennen, innerhalb dessen sie sich täglich bewegen. Die Regeln und Gesetze, mit denen sie konfrontiert werden können, sind ebenso vielfältig, wie sie im Einzelfall folgenschwer sein können. Der Media Workshop „Medien- und PR-Recht“ stellt die wichtigsten Rechtsgrundlagen der Öffentlichkeitsarbeit dar. Er veranschaulicht rechtliche Fallstricke bei der PR-Arbeit und thematisiert auch die moderne Unternehmenskommunikation im Web, insbesondere in Social Media. Das Seminar findet am 31.08.2016 in Hamburg statt.



Referenten der eintägigen Fortbildung sind Verena Haisch und Dr. Stefan Engels vom Hamburger Büro der Anwaltskanzlei DLA Piper. Sie vermitteln einen praxisnahen Überblick über die Rechtsgrundlagen aus Medienrecht und Pressegesetzen für die tägliche Pressearbeit. Die maximal 12 Teilnehmer gewinnen Sicherheit im Umgang mit rechtlichen Fragen und erfahren, wie sie Rechtsverletzungen bei Texten und Bildern im Internet und in sozialen Netzwerken vermeiden.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, den Referenten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2273







Veröffentlicht am: 14.06.2016