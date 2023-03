Medientraining vor Kamera und Mikrofon

28.11.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Souveräne Interviews vor Kamera und Mikrofon geben



Unternehmenssprecher und Pressereferenten stehen regelmäßig vor der Herausforderung, sich selbst und das eigene Unternehmen vor laufender Kamera positiv darzustellen. Doch nur wem es gelingt, eine Botschaft glaubwürdig und überzeugend rüberzubringen, erreicht auch den gewünschten Erfolg. Medientrainerin Angela Michael bereitet die Teilnehmer des zweitägigen Medientrainings auf ihren nächsten Auftritt vor.



Dieser Kurs richtet sich an Pressesprecher, Pressereferenten und Mitarbeiter in Kommunikationsabteilungen, die Interviewanfragen beantworten müssen. Die Teilnehmer lernen, wie sie sich und ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit präsentieren und vor der Kamera oder am Telefon überzeugen. In Kleingruppen und mit der Referentin trainieren sie individuelle Argumentationstechniken und optimieren ihre persönliche Präsenz bei Interviews.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, der Referentin, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2271





Veröffentlicht am: 11.11.2016