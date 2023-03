Medientrends für PR und Marketing

Was ist heute in den Medien bereits möglich, was kommt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre auf uns zu? Und was können wir aus den Innovationen der letzten Jahre lernen? Auch ohne Glaskugel kann man schon heute sicher sagen, dass sich unsere Gesellschaft grundlegend im Zusammenleben ändern wird und die Medien dabei der Schlüsselfaktor sein werden.



Ungeahnte Märkte werden sich eröffnen und diese Innovationen werden sehr schnell als selbstverständlich erscheinen. Welche Konsequenzen die neuen Trends für PR und Marketing haben (werden), erfahren Interessierte im eintägigen Praxisseminar am 21. November 2016 in Hamburg.



In diesem Kompaktseminar zeigt Referent Prof. Michael Schwertel, welche Medientrends sich abzeichnen und wie sich diese auf die Gesellschaft und die Medien auswirken. Die Teilnehmer können die Relevanz der zukünftigen Mediennutzung ihrer Zielgruppen einschätzen und erfahren, welche Auswirkungen diese Veränderungen für ihre Kommunikation haben und werden. Die Weiterbildung richtet sich an alle, die sich mit neuen Trends in der Kommunikation vertraut machen wollen.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2326





21.11.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg

Hermannstraße 16, 20095 Hamburg







Veröffentlicht am: 23.06.2016