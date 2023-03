Mehr als 50 Kompetenzvorträge auf der B2B NORD

Hamburg (sw/ls) Mehr als 50 Vorträge in sieben Kompetenzforen garantieren allen Ausstellern und Besuchern der B2B NORD zwischen 9 und 18 Uhr einen lehrreichen sowie interessanten Messetag. Die Kompetenzvorträge bieten Zuhörern die einzigartige Möglichkeit, von dem Wissen der Experten auf ihren jeweiligen Gebieten zu profitieren.



Zahlreiche Vorträge rund um die Sonderthemen Gründung, Personal, Finanzen, Software, Marketing sowie Vertrieb werden während des gesamten Messetages in speziellen Areas gehalten. Die Besonderheit: Die vortragenden Aussteller gestalten die Fachmesse dadurch aktiv mit.





Das gesamte Programm der B2B NORD am 28. November steht für Interessierte mit einem Klick auf das Bild zum Download bereit.

Veröffentlicht am: 25.11.2013