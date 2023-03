Mehr als eine Messe  DER Pflichttermin in jedem Kalender

Hamburg (fg/jj) Nach einer gelungenen Auftaktveranstaltung geht die B2B NORD, die größte regionale Wirtschaftsmesse Deutschlands, in die zweite Runde.



Am 28. November von 9 bis 18 Uhr öffnet die MesseHalle Hamburg-Schnelsen wieder ihre Tore für die B2B NORD. Auf 1.800 Quadratmetern erwartet Besucher und Teilnehmer ein erstklassiges Programm. Der WirtschaftsDialog, im April begonnen mit Wolfgang Kubicki, sowie Kompetenzforen rund um die Sonderthemen Buchhaltung, Personal, IT, Marketing, Vertrieb und Existenzgründung machen die B2B NORD zu einem absoluten Pflichttermin.



Unternehmen und ihren Mitarbeitern bietet sich eine einmalige Gelegenheit, sich über Fachthemen zu informieren und die Fachvorträge als Weiterbildungsmöglichkeit zu nutzen. Hier können sich Fach- und Führungskräfte zum Beispiel über Neuerungen im Finanz- und Rechnungswesen austauschen oder IT Experten praxisnahe Lösungen für Geschäftsprozesse anbieten.



Die B2B NORD ist damit mehr als eine Messe – jeder Teilnehmer kann sie als zusätzliches Kommunikationsmittel nutzen, um effiziente und neue Kontakte mit anderen Entscheidern zu knüpfen und das eigene Unternehmen im perfekten Rahmen zu präsentieren.



Weitere Informationen sowie Impressionen der ersten Veranstaltung mit bereits weit über 200 Ausstellern finden Interessierte unter www.B2B-NORD.de.

Veröffentlicht am: 24.07.2013