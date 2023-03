Norderstedt (sw/ls) Formen, Farben, Putz und Beläge – das Team vom Malereibetrieb Michael Hüfner möchte seinen Kunden mehr als Standard bieten. Deshalb gehört zu den umfangreichen Leistungen des Betriebes auch das Angebot der Spritzlackierung.



„Spritzlackierer ist ein Spezialist in der Oberflächenbearbeitung. Um in diesem Beruf arbeiten zu können, braucht man fundierte Ausbildungsgrundlagen“, erklärt Michael Hüfner. „Der Lack wird mit einer Spritzpistole mit hohem Druck zerstäubt und schichtweise auf Oberflächen aufgetragen. Die Spritzlackierung als Methode der Oberflächenbeschichtung ist insgesamt gleichmäßiger als herkömmliche Pinsellackierungen und der Lackverlust ist sehr gering. Somit werden beste Ergebnisse mit diesem industriellen Verfahren erzielt.“ Das wohl bekannteste Einsatzgebiet dieser Lackierung liegt im Kfz- Bereich, wird aber auch bei allen anderen großen Flächen gerne angewendet, zum Beispiel Holzoder metallische Oberflächen. „Wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten, die dieses Verfahren bietet“, so Michael Hüfner.



Foto: Ob Türen, Möbel oder Kleinteile, mit der Spritzlackierung werden die Gegenstände wieder so gut wie neu und erstrahlen in neuem Glanz.

Veröffentlicht am: 29.05.2013