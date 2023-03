Mehr Ausstrahlung, Sicherheit und Wohlgefühl

22.08.2015 | 11:00 Uhr | Imagekonkret | Leuschnerstraße 21, 21031 Hamburg



Imagekonkret (em) Mehr Ausstrahlung mit den richtigen Farben.



Erleben Sie die Kraft der Farben und schauen Sie während der ausführlichen, individuellen Beratung zu Ihrem Farbtyp selbst, welche Farben Sie strahlen lassen, Sie stärken und stützen.

Sie erhalten viele nützliche Informationen zu Stoffstrukturen, Mustern und Farbkombinationen, zu Accessoires und Frisur.

Wir berücksichtigen dabei nicht nur Ihren Farbtyp, sondern auch Ihre Figur, Ihre beruflichen Bedingungen und Ihren Geschmack.

Betonen Sie Ihre Stärken, und Gedanken um Problemzonen gehören der Vergangenheit an.

Nach diesem Workshop Farbtypberatung wissen Sie, mit welchen Farben in der Kleidung Sie Ihre Stärken betonen.

Wollen auch Sie in Zukunft Zeit und Geld beim Einkauf sparen?

Dann melden Sie sich gleich an, die Teilnehmerzahl ist auf vier Personen begrenzt.



Beginn: 11.00 Uhr

Ende: 14.00 Uhr

Teilnehmerzahl: 4 Personen

Das Sommerspecial gibt es bereits für 75,- Euro je Person.



Einen individuellen Farbpass stecke ich Ihnen gerne bei Bedarf nach der Veranstaltung

(zzgl:45,- Euro).





Veröffentlicht am: 23.07.2015