Mehr Baustoffe und Werkzeuge geht nicht!

Elmshorn (sw) Gut besucht! Am 19. und 20. April fand in der Elmshorner Niederlassung von bauXpert KremerGlismann zum wiederholten Male eine Hausmesse rund um Baustoffe und Werkzeuge statt.



Unter dem Motto „Von Xperte zu Xperte“ startete die Messe am Donnerstag, 19. April, ab 12 Uhr für Unternehmer und Fachleute aus den Bereichen Bauhandwerk, Tischlerei und Industrie. Hier konnten sich die geladenen Unternehmerkunden und 45 Aussteller über aktuelle Themen austauschen, Kontakte knüpfen und locker ins Gespräch kommen. Für die geladenen Unternehmerkunden hielt der Veranstalter bauXpert KremerGlismann zudem tolle Sonderangebote der Industriepartner bereit. „Die Resonanz war von allen Seiten positiv“, erinnert Geschäftsführer Ulf Kremer. „Fachleute hatten hier einen optimalen Raum, mal wieder über Handwerk und Technik sich auszutauschen und zu informieren sowie neue Kontakte zu knüpfen.“ Ihr Glück konnten sie auch beim Gewinnspiel mit tollen Preisen wie zum Beispiel einem Flachbildschirm, einem iPad oder einem Bosch-Radio auf die Probe stellen.



Herzlich willkommen!

Am Freitag, 20. April, waren alle Neugierigen eingeladen, sich auf der Hausmesse von den Experten über Neuheiten in der Branche informieren und sich professionell, kompetent und individuell beraten zu lassen. Die bekannten Markenhersteller präsentierten die aktuellsten Neuigkeiten und Innovationen rund um das Thema Baustoffe und Werkzeuge und begeisterten die Besucher. Diese profitierten zudem aufgrund eines Sortimentswechsels von einem Lagerabverkauf, bei dem es hochwertige Gartenmöbel zu absoluten Sonderpreisen gab. „Das gesamte Team und ich freuen uns über den durchweg erfolgreichen Verlauf der diesjährigen Hausmesse“, so Ulf Kremer. „Unsere ,Xperten’ vor Ort konnten die zahlreichen Besucher in persönlichen und individuellen Kundengesprächen beraten und sich professionell präsentieren und vorstellen.“



Foto: Geschäftsführer Ulf Kremer von der bauXpert KremerGlismann (links) und Nils Kruse, Prokurist, freuen sich über den erfolgreichen Verlauf der Hausmesse 2012 für Unternehmer und Besucher.

Veröffentlicht am: 23.05.2012