Mehr Energie im Arbeitsalltag

Norderstedt (em/ls) Der Arbeitsalltag mit seinen immer komplexeren Anforderungen und seinem ständigen Termindruck ist energieraubend. Gesundheitscoach K. Beate Richter, auch bekannt als „Aufrichterin“ hat folgende drei simple Tipps, wie Berufstätige mit mehr Energie durch den Tag kommen.



„Als Erstes: Frühstücken Sie Zuhause! Mit einem gesunden, vollwertigen Frühstück tanken Sie lang anhaltende Energie, ohne dass Sie zwischendurch zu einem Zuckersnack greifen müssen. Das Frühstück muss zum Frühstückstyp passen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Sogenannte Frühstückscerealien enthalten zu viel Zucker und leere Kohlenhydrate, sie sind ungeeignet. Zweitens: Trinken Sie mehr Wasser! Für sämtliche Stoffwechselvorgänge benötigt Ihr Körper Wasser. Auch Ihr Gehirn arbeitet besser, wenn Sie gut ,gewässert’ sind. Wenn Sie müde sind oder Kopfschmerzen haben, trinken Sie ein großes Glas Wasser und beobachten Sie den Unterschied. Und drittens: Atmen Sie tief in den Bauch! Wenn Sie sich müde, abgespannt oder gestresst fühlen, atmen Sie zehn Mal ganz bewusst tief ein und aus. Diese kleine Pause versorgt Ihren Körper mit mehr Sauerstoff, ent-stresst und hilft Ihrem Gehirn besser zu arbeiten. Kontaktieren Sie mich am besten noch heute, wenn Sie Ihre persönliche Frühstücksstrategie entwickeln und noch mehr Tipps für mehr Energie entdecken wollen“, so K. Beate Richter.

Veröffentlicht am: 23.07.2013