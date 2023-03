Mehr Flexibilität

Norderstedt (em) Mit regionalem Arbeitsmarkt-Know-how, intelligenten Personallösungen und einer individuellen Beratung unterstützt die Adecco Personaldienstleistungen GmbH Großunternehmen und Mittelständler aus der Region Norderstedt.



Durch die Überlassung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den beiden Business Lines Industrial und Office werden die Kunden flexibler in ihrem Personalmanagement. Die Grundlage dafür ist eine kompetente Beratung auf Augenhöhe.

Da das Adecco Team die beruflichen Anforderungen an Arbeitnehmer im kaufmännischen, technischen und gewerblichen Bereich kennt, finden sie die passenden Mitarbeiter. Das gilt beispielsweise für die Office-Assistenz und den Sachbearbeiter, ebenso wie für den IT-Fachmann oder den Ingenieur. Die überlassenen Mitarbeiter sind bei Adecco fest angestellt und erhalten eine tariflich festgelegte Vergütung sowie gesetzliche Sozialleistungen und viele Zusatzleistungen.

Um die eigenen Kenntnisse zu erweitern und sich intensiv auf die Kundeneinsätze vorzubereiten, können die Mitarbeiter das hauseigene Personalentwicklungsprogramm "Adecco Career Up" nutzen. Mit modernen E-Learnings und Seminaren verbessern sie ihre Fähigkeiten zum Beispiel in Sprachen oder SAP. Formuliert der Kunde in der Vorbesprechung spezielle Anforderungen für eine Stelle, werden die Mitarbeiter gezielt geschult, damit sie im Unternehmen in der gewünschten Position eingesetzt werden können.



Veröffentlicht am: 21.12.2011