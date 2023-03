Mehr Komfort - mehr Sicherheit

Norderstedt (lm/la) Unternehmen profitieren vom Angebot bei elektroMünster! Ausführliche und kompetente Beratung, fachgerechte Installation und eine gründliche, regelmäßige Wartung der elektrischen Anlagen und Geräte machen den Familienbetrieb zum optimalen Partner in allen Bereichen der Elektroinstallation.



Für mehrstöckige oder weitläufige Gebäude oder Unternehmen mit einem Empfangsbereich hält Inhaber Andreas Münster verschiedene Klingel- und Gegensprechanlagen bereit – auf Wunsch auch mit Videofunktion.



„Sie möchten Wege und damit auch Zeit sparen und Ihre Kunden und Geschäftspartner trotzdem entsprechend gebührend empfangen? Mit einer modernen Klingel-, Gegensprech- und Videoanlage ist das kein Problem. Gerne besuchen wir Sie auch in Ihrem Unternehmen, um uns von den Gegebenheiten zu überzeugen und Sie entsprechend beraten zu können, damit Sie und Ihr Unternehmen eine individuelle und optimale Lösung erhalten. Selbstverständlich halten wir dabei den Eingriff in Ihre Arbeitsabläufe so gering wie möglich“, betont Andreas Münster.



So individuell wie das Unternehmen

Mit einer Gegensprechanlage ist es klar, wer vor der Tür steht, bevor diese geöffnet wird. Eine zusätzliche Videofunktion gibt zusätzliche Sicherheit. „Dann können Sie Ihren Besuch bequem per Knopfdruck herein lassen und gut vorbereitet Empfangen. Das sind optimale Voraussetzungen für zum Beispiel einen positiven Geschäftsabschluss“, ist sich Andreas Münster als Unternehmer sicher. „Heutzutage ist auch die Vernetzung der Anlage mit dem Smartphone oder Tablet sehr gefragt und überhaupt kein Problem. So können Sie sich auch von Unterwegs überzeugen, wer da vor Ihrer Tür steht.“

Veröffentlicht am: 11.08.2017