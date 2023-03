Mehr Umsatz durch geschäftliche Empfehlungen

Hamburg (mp/nl) Die Mitglieder des Unternehmer-Netzwerk Nord- Experten e.V. legen Wert auf ihren guten Ruf und echte Empfehlungen.



Wer sich vorstellen kann, jede Woche die gleiche Gruppe Unternehmer zu treffen und davon zu lernen, ist bei den NordExperten genau richtig. Denn die Mitglieder praktizieren dies, vertrauen und schätzen einander. Sie sind durch ihre Werte, Leitbilder und gemeinsamen Visionen miteinander verbunden. Regelmäßige Treffen bieten eine solide Basis, die einerseits Vertrauen schafft und andererseits dafür sorgt die Dienstleistungen und Produkte jedes einzelnen Experten besser zu verstehen. Die gute regionale Vernetzung der Unternehmer im Netzwerk ermöglicht den Mitgliedern über die eigene Branche hinaus Kontakte zu knüpfen und Synergien zu nutzen.



„Wissen Sie eigentlich, wofür Sie am meisten brennen?“

Unternehmer und Interessierte können von den NordExperten lernen, wie sie einen Streicholzsatz formulieren, damit die Geschäftspartner zukünftig sofort wissen, wer sie sind, was Sie in welchen Branchen anbieten und wofür sie brennen.



„Nutzen Sie die Möglichkeit Ihre Produkte oder ihre Dienstleistung im Rahmen einer Frühstücks-Veranstaltung der NordExperten e.V. zu präsentieren und erhaschen Sie Einblicke in die Welt des Direktmarketings“, rät Diplom-Kaufmann Michael Watzlawik, stellvertretender Präsident NordExperten e.V.. Wenn nicht, dann können Unternehmen die Chance nutzen und sich mit den engagierten Unternehmern der NordExperten bei einem ihrer regelmäßigen Treffen im Hotel Krupunder Park in Halstenbek treffen. Für allgemeine Informationen rund um das Netzwerken der NordExperten e.V. steht Katrin Schulte aus dem Verein als Teamsprecherin Marketing gern unter der 04101 / 78 01 30 zur Verfügung.



„Werden Sie Teil eines regionalen Netzwerkes, erhalten Sie echte Empfehlungen, generieren Sie zusätzliche Umsätze und treffen Sie Menschen, die für eine Sache brennen – NordExperten e.V. das Unternehmer-Netzwerk für Unternehmer in Hamburg, Schleswig- Holstein und Niedersachsen“, so Katrin Schulte abschließend

Veröffentlicht am: 17.09.2012